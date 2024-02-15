Немецко-австрийский издатель инди-игр Toplitz Productions и разработчик инди-игр Game Island сегодня сообщили, что их приключенческая игра на выживание от первого лица Serum выйдет на ПК в Steam во втором квартале 2024 года.

Кроме того, Game Island и издатель Toplitz Productions сегодня приглашают вас исследовать темный и угрожающий мир игры серией видеороликов, которые раскрывают различные аспекты, включая тактику выживания, смертельные угрозы, жизненно важные ресурсы и другие игровые советы.

В основе игры лежит уникальная игровая механика: таинственный эликсир (сыворотка) имеет решающее значение для вашего выживания в зараженном мире, это спасательный круг, который оказывает исцеляющее действие от Мора, рукотворного катастрофического события, опустошившего мир.

Несмотря на неотложность времени, Serum подтолкнет игроков к открытию того, как эта жизненно важная жидкость может продлить их существование, усилить их способности и расширить их арсенал оружия, созданного вручную. Серия видео раскрывает более подробную информацию об игре, мутировавших существах и испытаниях, которые игрокам придется преодолеть.