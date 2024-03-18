Нарисованный вручную рогалик Shadow of the Depth выйдет в раннем доступе 23 апреля

Разработчики ChillyRoom из Шэньчжэня сегодня объявили, что их предстоящий экшен-рогалик с видом сверху Shadow of the Depth выйдет в раннем доступе Steam 23 апреля.

В мрачном, нарисованном от руки мире и пяти разных персонажах игроки будут исследовать постоянно меняющийся лабиринт с помощью захватывающей боевой системы, которая предлагает им создавать и экспериментировать со всеми инструментами, имеющимися в их распоряжении.

В Shadow of the Depth уровни генерируются случайным образом, а это значит, что каждое новое приключение немного отличается от предыдущего. Добавление более 140 пассивных способностей позволяет игрокам открывать разные сборки для каждого игрового персонажа. Каждое новое путешествие в глубины открывает уникальные и захватывающие возможности.

Каждый персонаж в Shadow of the Depth обладает собственным набором основных и высших навыков, подкрепленных множеством вариантов комбо. Ритмичные комбинации, которые требуют от игроков тщательно рассчитывать время нажатия кнопок, добавляют глубины боевым столкновениям, способствуя освоению всех пяти игровых персонажей.

Нарисованная вручную графика помогает оживить темный и мрачный мир Shadow of the Depth. Динамическое освещение добавляет миру глубины, создавая осязаемую атмосферу, которая лежит в основе каждой встречи.