Легендарный шутер Doom теперь можно запустить на консоли в Persona 5 Royal

Doom теперь можно запустить в Persona 5 Royal благодаря моду, доступному для ПК-версии японской ролевой игры от Atlus. Правда, это shareware-версия шутера, которая открывает доступ только к первому уровню сюжетной кампании.

Мод был создан для того, чтобы продолжить ставший уже легендарным мем "Doom удалось запустить на...", который существует уже несколько лет.

В случае с Persona 5 Royal у главного героя появляется ретро-консоль, на которой можно поиграть в классику, и именно туда моддер вставил именно shareware-версию Doom.

Если не считать Persona 5 Royal, то в последние годы мы обнаружили, что Doom также работает на Teletext, Блокноте Windows и Nintendo's Game & Watch: Super Mario Bros.

Интерес к оригинальной DOOM не только является упражнением в изобретательности и креативности со стороны разработчиков, взявшихся за эту задачу, но и является достойной данью уважения шедевру прошлого.