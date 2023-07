Композитор Doom Мик Гордон тоже хочет увидеть ремастер The Simpsons: Hit & Run ©

Ремастер The Simpsons: Hit & Run остается далекой мечтой многих взрослых геймеров. Мы уже видели несколько фанатских проектов, но официальная версия пока остается лишь фантазией. Тем не менее, композитор Doom, Wolfenstein, Atomic Heart и Prey Мик Гордон мечтает вместе с нами, предлагая короткий, но сладкий призыв к ремастеру The Simpsons: Hit & Run.

Разработанная компанией Radical Entertainment, которая позже создаст супергеройские игры Prototype и окажет поддержку Bungie в создании Destiny, игра The Simpsons: Hit & Run остается культовой классикой, вдохновленной Grand Theft Auto, песочницей с озорством, в которой снялся весь актерский состав сериала.

Выпущенная для ПК в ноябре 2003 года, The Simpsons: Hit & Run впервые появилась в игровом мире почти 20 лет назад, и сейчас, когда в моде такие ремейки, как Silent Hill 2, Dead Space, Resident Evil 4 и Metal Gear Solid 3, нам хотелось бы думать, что настало время для возвращения в Спрингфилд в высоком разрешении.

Еще в марте этого года ведущий дизайнер игры Hit and Run Джо МакГинн заявил, что они "с удовольствием" посмотрят официальный ремейк. Теперь же Мик Гордон выступает за ремастер для Симпсонов: "Эй, - пишет композитор в Twitter, сопровождая GIF с изображением Гомера, пинающего Фландерса по полу. "Этой игре нужен ремастер".

Получим ли мы когда-нибудь официальный ремастер The Simpsons: Hit & Run, или, может быть, полный ремейк? Эй, все думали, что The Last Guardian мертва, и что ремейк Final Fantasy 7 никогда не состоится, так что, возможно, эта мечта может стать реальностью.