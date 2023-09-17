The Simpsons: Hit & Run исполнилось 20 лет. Фанаты взывают о ремейке ©

Да, это не опечатка - игре The Simpsons: Hit & Run в эти выходные исполнилось 20 лет. Мы все стареем, кости превращаются в пыль. Но пока мы вспоминаем наше общее детство, когда мы играли в "GTA для детей", эта веха также напоминает нам о том, что до сих пор нет никаких новостей о ремейке, и фанаты очень хотят это исправить.



Любая компания, отмечавшая юбилей The Simpsons: Hit & Run, немедленно попадает под призывы сделать ремейк. PlayStation - самый яркий тому пример: нетерпеливые фанаты умоляют студию каким-то образом добиться переиздания культовой классической игры про Симпсонов. В конце концов, единственный способ поиграть в нее легально - это достать PS2, GameCube или оригинальный Xbox, несмотря на то, что игра так востребована на современных платформах.

В начале недели PlayStation UK отметила эту годовщину. Теперь в ответах фанатов появились мольбы к студии либо вложить деньги в ремейк, либо добавить оригинал в PlayStation Plus, как и подобает игре, в которую многие из нас затирали диск до дыр на PS2. Некоторые бедолаги даже решили, что сам твит намекает на некое переиздание, но, увы, ничего подобного не сообщается.

Тот факт, что мы достигли 20-летия The Simpsons: Hit & Run, не имея ничего, что можно было бы показать, весьма удручает, не говоря уже о том, что вызывает недоумение. Хотя лицензионные игры такого рода часто находятся в аду авторских прав, трудно представить, что правообладатели "Симпсонов" не смогли бы выпустить переиздание Hit & Run, если бы захотели. Однако сейчас они, похоже, больше озабочены тем, чтобы закрыть доступ к фанатским ремейкам, вплоть до того, что один из них уже разработан, но его создатель слишком боится последствий, чтобы выпустить его.



Если же ремейк или ремастер все же появится, то не стоит ожидать, что он достанется оригинальной студии. Radical Entertainment сейчас принадлежит Activision Blizzard и в последние годы выступает в роли студии поддержки, помогая другим разработчикам с их играми, а не создавая свои собственные. Тем не менее, SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated недавно доказала, что правообладатели готовы передавать обязанности по созданию ремейков новым студиям, так что это вполне возможно.



Тем не менее, тот факт, что юбилей прошел без тизера, говорит о том, что в ближайшее время ремейк не появится. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь поймет, что это почти наверняка принесет деньги, ведь у игры есть фанбаза, которая готова и ждет. До новых встреч на 40-летнем юбилее?