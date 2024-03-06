Представлены скриншоты хоррора на выживание The Sinking City 2

Frogwares опубликовала первые скриншоты The Sinking City 2, сюжетного хоррора в стилистике Лавкрафта, для PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). Он будет выпущен в 2025 году. Также запланирована кампания на Kickstarter.

The Sinking City 2 — это игра в жанре ужасов на выживание, действие которой происходит в Лавкрафтовских Соединенных Штатах 1920-х годов. Действие происходит в печально известном городе Аркхеме, который сейчас страдает от сверхъестественного наводнения, которое принесло на его улицы разложение и жутких монстров. Сражайтесь с кошмарными чудовищами, исследуйте гниющий город, в то время как поднимающиеся воды меняют ландшафт, и узнайте, какие темные тайны привели вас в это заброшенное место. В The Sinking City 2 будет представлена новая, отдельная история, отличная от той, что была рассказана в оригинальной игре.