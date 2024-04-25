Slime Rancher 2 заглянет на PlayStation 5 в начале июня

В начале июня, а именно 11 числа, Slime Rancher 2 заглянет на PlayStation 5 - об этом объявил разработчик Monomi Park. Предварительные заказы доступны уже сейчас в PlayStation Store по цене $29,99 и включают четыре дня раннего доступа к игре 7 июня, а также эксклюзивный внутриигровой предмет «Slime Toy».

Slime Rancher 2 впервые вышла в раннем доступе для Xbox Series и PC через Steam, Epic Games Store и Microsoft Store 22 сентября 2022 года. Неизвестно, будет ли релиз для PlayStation 5 означать выход игры из Раннего доступа.

Slime Rancher 2 - это продолжение отмеченной наградами и ставшей хитом оригинальной игры, которая привлекла более чем 15 миллионов поклонников по всему миру.