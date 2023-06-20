Ретро-гонка Slipstream получит бесплатное дополнение The Blue Hour и версии для PS5 и Xbox Series S|X 28 июня ©

Испанское издательство BlitWorks и бразильский независимый разработчик ansdor отметят 5-летие аркадной гонки Slipstream выпуском бесплатного контентного расширения, которое выйдет 28 июня на Nintendo Switch, PlayStation, консолях Xbox и ПК. Slipstream также изначально выйдет на Xbox Series S|X, а позже и на PlayStation 5. Новое расширение предложит 2 режима игры, 3 автомобиля и 5 новых треков с соответствующими 5 музыкальными треками.

Все новые трассы происходят в реальных местах, а точнее в экзотических или неожиданных местах Европы: Марселе, Помпеях, Трансильвании, Гранаде и Эдинбурге. Навыки ansdor значительно улучшились с 2018 года, и они также добавили много новых функций в движок Slipstream, и новые трассы широко используют их, например, систему тумана, систему динамического освещения, которая позволяет фарам автомобилей освещать трассу в реальном времени. Расширение выглядит как ранняя 32-битная игра, в то время как оригинал больше походил на позднюю 16-битную игру.