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Смута 04.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
4.5 1 332 оценки

Разработчики "Смуты" поблагодарили геймеров за интерес к RPG

Simple Jack
Новости

Разработчики «Смуты» из студии Cyberia Nova обратились к игрокам, поблагодарив их за проявленный интерес. За неделю с момента релиза авторам поступило 783 отчета об ошибках, которые они постарались оперативно исправить.

"Спасибо, что сохраняете интерес к нашей игре, а добрые пожелания и предложения по улучшениям, которые поступают от многих игроков, заставляют нас верить в то, что, несмотря на все проблемы, наш труд не был напрасен.Также хотим сообщить, что в скором времени планируется выпуск еще одного патча, исправляющего ряд внутриигровых проблем, а чуть позже – большое обновление, которое должно улучшить производительность игры и избавить от некоторых других технических проблем", — Cyberia Nova.

7 апреля «Смута» получила второй патч. Обновление устранило баги в нескольких квестах и исправило работу некоторых механик. С полным описанием изменений можно ознакомиться в официальной группе игры во «ВКонтакте».

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-1
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Unicorling

Они там в своей реальности живут ?

2
orion1786

Не плохая бизнес модель, не ты платишь тестерам за проверку твоего продута а они сами платя тебе.

1
Sorsh

"Разработчики "Смуты" поблагодарили геймеров за интерес к RPG"

Да как бы пожалуйста, к рпг всегда был интерес

Только причём тут Смута?

0
Кот Миша

Про "бояр" уже не слова, чтобы помидорами не закидали

0
-zotik-

Ладно)

0
Kаtbet

Походу разрабы как надели розовые очки в начале разработки, так и не сняли их до сих пор!

0
ShRiKeEndIM

как жаль, что Смута это не РПГ

-1
сКард

+, сразу вспомнился анекдот: "... Вовочка, ты почему плачешь? Хочу жить в СССР!".

-2
Петр Стрельцов

А мы желаем рядовым разработчикам держатся подальше от таких тварей как Копцев, успехов и развития Вам в других компаниях..

-1
WittyOrvilleton

Ну чёрный пиар тоже пиар. Пока этот игросодержащий продукт на слуху, клоуны из Cyberia Nova будут раздувать пламя хайпа по максимуму.))

-2
Brock_Harrison

Смута игросодержащий продукт, не имеет интересного геймплея и сюжета, имеются противопокзания, побочные эффекты злость из-за потерянных денег, бомбежка пукана из-за завышенных системных требований, перед употреблением проконсультируйтесь с опытными гемерами.

0
Руслан Меркулов 2

Ахахахах крыша поехала

-3
Brock_Harrison

кто-то вообще кроме ура поцреотов играет в этоу мутную смуту?

-5