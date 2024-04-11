"Разработчики "Смуты" поблагодарили геймеров за интерес к RPG"

В лихую годину Смутного времени, когда Россия, истерзанная кровопролитными войнами и разорительными набегами, погрузилась во мрак безвластия и хаоса, боярин Юрий Милославский встаёт на защиту родной земли. В то время как простой люд страдает от голода и лишений, а враги рвут страну на части, он принимает судьбоносное решение — присоединиться к Нижегородскому ополчению, дабы положить конец смуте и вернуть Руси былое величие. Плечом к плечу с доблестными воинами Юрий сражается в легендарной Битве за Москву, не щадя своей жизни во имя высшей цели. Но сможет ли он, преодолев все трудности и искупив ошибки прошлого, покарать коварных врагов, объединить расколотое государство и подарить народу долгожданный мир?
Отправляясь в это приключение вместе с князем Милославским, игрок получает уникальную возможность погрузиться в атмосферу тех судьбоносных лет, когда решалась дальнейшая судьба России. Вам предстоит не только стать свидетелем, но и непосредственным участником ключевых событий, определивших государственное и политическое устройство страны на века вперёд. Пройдите по улицам древней Москвы, посетите Ярославль и Нижний Новгород — города, сыгравшие ключевую роль в истории Смутного времени. Окунитесь в гущу народных восстаний и дворцовых интриг, почувствуйте на себе тяжесть ратного труда и горечь потерь, неизбежных на полях сражений.
Создатели игры черпали вдохновение из романа Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Эта книга, ставшая первым в России историческим приключенческим романом, произвела настоящий фурор после публикации в 1829 году. Её популярность была столь велика, что переиздания следовали одно за другим, а сам роман оказал огромное влияние на развитие массовой литературы. Теперь же у игроков появляется уникальный шанс не просто перечитать знаменитые страницы, но и самим стать частью повествования, где история оживает во всех красках.
Разработчики игры уделили особое внимание достоверности исторических локаций, в которых разворачиваются ключевые события Смутного времени. Вы сможете исследовать как реально существующие, так и давно утраченные места, погружаясь в атмосферу эпохи с головой. А тщательно воссозданные костюмы, оружие и архитектура той эпохи перенесут вас в самое сердце Смутного времени, позволяя прочувствовать дух минувших веков.
Прохождение многих миссий предполагает вариативность — вам предстоит выбирать между открытым боем, скрытным проникновением или дипломатическими переговорами. Боевая система в игре отличается ритмичностью, позволяя быстро освоить основы, но при этом предлагая множество навыков и возможностей для любителей высокой сложности.
Они там в своей реальности живут ?
Не плохая бизнес модель, не ты платишь тестерам за проверку твоего продута а они сами платя тебе.
"Разработчики "Смуты" поблагодарили геймеров за интерес к RPG"
Да как бы пожалуйста, к рпг всегда был интерес
Только причём тут Смута?
Про "бояр" уже не слова, чтобы помидорами не закидали
Ладно)
Походу разрабы как надели розовые очки в начале разработки, так и не сняли их до сих пор!
как жаль, что Смута это не РПГ
+, сразу вспомнился анекдот: "... Вовочка, ты почему плачешь? Хочу жить в СССР!".
А мы желаем рядовым разработчикам держатся подальше от таких тварей как Копцев, успехов и развития Вам в других компаниях..
Ну чёрный пиар тоже пиар. Пока этот игросодержащий продукт на слуху, клоуны из Cyberia Nova будут раздувать пламя хайпа по максимуму.))
Смута игросодержащий продукт, не имеет интересного геймплея и сюжета, имеются противопокзания, побочные эффекты злость из-за потерянных денег, бомбежка пукана из-за завышенных системных требований, перед употреблением проконсультируйтесь с опытными гемерами.
Ахахахах крыша поехала
кто-то вообще кроме ура поцреотов играет в этоу мутную смуту?