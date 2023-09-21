S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5 засветился на Tokyo Game Show 2023

В Японии сегодня началась масштабная игровая выставка Tokyo Game Show 2023, где будут представлены главные новинки азиатского рынка. Внезапно, именно оттуда могут появиться свежие новости о долгожданном сиквеле S.T.A.L.K.E.R.. Разработчики шутера из студии GSC Game World не анонсировали свое участие в мероприятии, однако их игру представит компания SEGA.,
О участии S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на TGS 2023 свидетельствует официальный сайт SEGA, где представлено полное расписание компании на выставку. SEGA собирается показать множество собственных новинок, а также некоторые проекты от внешних партнеров, среди которых будет и S.T.A.L.K.E.R. 2.
Примечательно, что на главной странице SEGA указана демонстрация версии S.T.A.L.K.E.R. 2 для PlayStation 5, хотя игра официально даже не анонсирована для этой платформы. Если посмотреть более подробный план компании на другой странице, то там уже указана версия шутера для ПК. Вероятно, PlayStation 5 была просто ошибкой, однако её пока не спешат исправлять. В рамках Tokyo Game Show 2023 может быть анонсирована версия игры для PlayStation 5, но сам стенд с игрой будет показывать ПК версию.
Просто в Японии не сильно в курсе про существование Бокса.
Наверное ошибка..
Очередной перенос от GSC, вот и все новости. И рендер ковбасi, по любому!)
перенос с бокса на пс5. В отместку за старфилд, сони хочет выпустить и у себя разочарование
Чё, и там пытаются бабосики собирать на что то!??))))))
Да я думаю, будет глобальное разочарование, после выхода.
Мне даже кажется, управление будет топорное, как в COD Black Ops 2, кто играл, тот помнит.
А сейчас глобальный оптимиз что ли?)
Да отменили бы уже его и не позорились
Чем они позорятся? Хоть через 5 лет она выйдет, все буду счастливы. Главное чтоб ее допилили, а не под сроки подстраивались...Единственное в чем я уверен, что когда бы она не вышла, первые полгода на ПК она будет тормозить у всех
она и сейчас то уже особо никому не нужна, а через 5 лет и подавно … очередной проект типа старФилда - все ждали , а на выходе гуано
Не, ты чо, пока идёт война, ой, простите, сво, это отличный способ сосать у всех деньги, напоминая, какие они герои, ведь несмотря на агрессию пупина, они продолжают делать игры (нет). Если бы не эта ситуация, проект скорее всего прикрыли б ещё в 22-м, имхо.