Объявлен третий сезон EPIC Standoff 2 с призовым фондом 800 тыс. рублей

Желающие смогут принять участие в открытых квалификациях.

Турнирный оператор Epic Esports Events объявил о третьем сезоне EPIC Standoff 2. Призовой фонд турнира составит 800 тыс. рублей.

Все желающие смогут принять участие в открытых квалификациях на VK Play. Отборочные пройдут с 30 августа по 1 сентября. Шесть лучших команд из квалификаций пройдут в групповой этап турнира. Зарегистрироваться на открытые отборочные можно по ссылке.

Основной этап EPIC Standoff 2 начнется 2 сентября. Прямое приглашение на турнир получили шесть команд. Групповая стадия пройдет в формате bo1 (одна карта), а игры плей-офф, включая гранд-финал, состоятся в формате bo3 (до двух побед).

Команды, приглашенные в групповой этап:

SaiNts;

Bullet Force;

Pepes eSports (ex-HvS);

STREETEIGHT;

HorizoN;

RevialGG.

EPIC Standoff 2 пройдет с 30 августа по 10 сентября в онлайне при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Прямую трансляцию организует студия RuHub.