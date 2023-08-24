Объявлен третий сезон EPIC Standoff 2 с призовым фондом 800 тыс. рублей

Желающие смогут принять участие в открытых квалификациях.
Турнирный оператор Epic Esports Events объявил о третьем сезоне EPIC Standoff 2. Призовой фонд турнира составит 800 тыс. рублей.
Все желающие смогут принять участие в открытых квалификациях на VK Play. Отборочные пройдут с 30 августа по 1 сентября. Шесть лучших команд из квалификаций пройдут в групповой этап турнира. Зарегистрироваться на открытые отборочные можно по ссылке.
Основной этап EPIC Standoff 2 начнется 2 сентября. Прямое приглашение на турнир получили шесть команд. Групповая стадия пройдет в формате bo1 (одна карта), а игры плей-офф, включая гранд-финал, состоятся в формате bo3 (до двух побед).
Команды, приглашенные в групповой этап:
- SaiNts;
- Bullet Force;
- Pepes eSports (ex-HvS);
- STREETEIGHT;
- HorizoN;
- RevialGG.
EPIC Standoff 2 пройдет с 30 августа по 10 сентября в онлайне при поддержке Федерации компьютерного спорта России (ФКС России). Прямую трансляцию организует студия RuHub.
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