В Star Citizen вновь можно поиграть бесплатно - сборы на создание космического симулятора уже достигли 594 млн долларов

Cloud Imperium Games поощряет космические полеты. Star Citizen запустила мероприятие Free Fly, которое позволит вам играть в Star Citizen бесплатно с сегодняшнего дня и до 17 июля 2023 года. Яркий трейлер, который ждет вас ниже, призывает вас принять участие в веселье.
Авторы Star Citizen вскользь сообщили, что краудфандинговая кампания игры уже достигла 594 миллионов долларов в виде взносов от поклонников игры. По данным Cloud Imperium Games, число зарегистрированных пользователей Star Citizen уже достигло 4,68 миллиона человек. Это впечатляющий результат, но давайте вспомним, что некоторые из этих аккаунтов были созданы только для того, чтобы ознакомиться с игрой во время бесплатных игровых периодов, таких как тот, который сейчас длится до 17 июля 2023 года.
Шедевр развода. Целостный. Всеобъемлющий.
10 лет собирают деньги, у некоторых разработчиков наверное за это время родились дети, пошли в школу, когда они её закончат игра перейдёт в стадию беты, там глядись устроятся в компанию к своим родителям и будут жить на донаты.
Звучит как план! Надо действовать))))
Убийца старфилда?
Какого? Starfield 5?
Читая подобные новости понимаешь, что выражение "лох не мамонт, лох не вымрет" не так и далеко от истины. Столько денег вложить в то, что еще даже не вышло и с непонятными перспективами...
Маркетологи Старфилд могут эту игру как негативный пример в рекламе использовать, мы не такие жулики как они)))
Выйдет, когда финансирование достигнет триллиона долларов.
Решил затестить, спасибо как говориться за демку! НО вот что пишет при нажатии кнопки Install. Еще логи просит посмотреть. А где их искать? В папке с лаунчером что-то нет.