В Star Citizen вновь можно поиграть бесплатно - сборы на создание космического симулятора уже достигли 594 млн долларов ©

Cloud Imperium Games поощряет космические полеты. Star Citizen запустила мероприятие Free Fly, которое позволит вам играть в Star Citizen бесплатно с сегодняшнего дня и до 17 июля 2023 года. Яркий трейлер, который ждет вас ниже, призывает вас принять участие в веселье.

Авторы Star Citizen вскользь сообщили, что краудфандинговая кампания игры уже достигла 594 миллионов долларов в виде взносов от поклонников игры. По данным Cloud Imperium Games, число зарегистрированных пользователей Star Citizen уже достигло 4,68 миллиона человек. Это впечатляющий результат, но давайте вспомним, что некоторые из этих аккаунтов были созданы только для того, чтобы ознакомиться с игрой во время бесплатных игровых периодов, таких как тот, который сейчас длится до 17 июля 2023 года.