Сборник Star Wars: Battlefront Classic Collection получил первое обновление, устраняющий сетевые ошибки и проблемы

Компания Aspyr Media выпустила первый патч для Star Wars: Battlefront Classic Collection. Этот патч призван устранить некоторые проблемы с онлайновым мультиплеером, которые возникли в игре при запуске. Кроме того, он вносит ряд исправлений. Итак, давайте посмотрим на него.
Многие игроки были разочарованы запуском игры, так как у нее были серьезные проблемы с онлайном. На старте было не так много выделенных серверов. Игра была в таком беспорядке, что сразу же получила множество отрицательных отзывов в Steam. К счастью, Aspyr решила эту проблему. Теперь вы можете играть на большом количестве выделенных серверов как в Battlefront 1, так и в Battlefront 2.
Обновление устраняет сбой, связанный с отправкой клиентских сообщений в BF2. Оно также устраняет проблему, связанную с появлением запроса на запуск после тайм-аута или отмены при присоединении к серверу. Кроме того, в BF1 исправлена проблема с мягкой блокировкой при завершении игры на экране победы.
Первый патч также содержит ряд визуальных исправлений. Например, исправлены текстуры на различных картах, а также скольжение юнитов после респауна на картах XL. Кроме того, исправлено корректное выравнивание индикатора реактивного ранца, прицела счетчика боеприпасов внутри прицельной сетки, а также проблема в многопользовательском режиме, когда юниты ИИ скользили, не находясь в прямой видимости игрока. Также стоит отметить, что экран выбора режима для дальтоников больше не перекрывает текст в нижней части экрана.
Как обычно, Steam загрузит это обновление при следующем запуске клиента. Вот здесь вы также можете ознакомиться с полным списком изменений.