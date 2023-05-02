В Star Wars Jedi: Survivor можно найти один из немногих канонических туалетов во франшизе "Звездных войн" ©

Недавно вышедший экшен от третьего лица Star Wars Jedi: Survivor является прямым продолжением приключений Кэла Кестита в Star Wars Jedi: Fallen Order. Сиквел, как и первая игра, рассказывает историю о молодом джедае, который вынужден противостоять могущественной Империю. В игре представлено множество планет, персонажей и отсылок, но самое главное там можно обнаружить первый канонический для франшизы "Звездных войн" туалет.

На огромной планете Кобо, где оказываются игроки сразу после вступления игры, в одном из кафетериев можно обнаружить уборную, где в деталях изображен туалет из мир "Звездных войн". Для знаменитой саги это один из немногих случаев, когда показывают уборную. Примечательно, что разработчики Star Wars Jedi: Survivor за взаимодействие с туалетом дают еще и уникальное достижение.

Вам может показаться, что в этом нет ничего удивительного. Туалеты часто показывают в играх, кино и сериалах, но для "Звездных войн" они имеют реальную ценность. Франшизы включает огромное множество проектов разных жанров и несмотря на это, уборные там показывают очень редко. На тематической википедии по "Звездным войнам" существует даже целый раздел посвящён туалету. Там приводится перечень проектов, где можно встретить уборную и теперь этот список пополняет Star Wars Jedi: Survivor.