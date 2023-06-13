Фанаты Звездных войн считают, что трейлер Star Wars: Outlaws скрывает классического героя у всех на виду ©

Фанаты все больше убеждаются в том, что в Star Wars: Outlaws возвращается, возможно, самый знаковый игровой герой франшизы: Кайл Катарн.



В кинематографическом трейлере к главной героине Кей Весс обращается человек по имени Джейлен, который говорит: "Дай мне шанс. Тебе придется довериться мне. Это будет опасно. Рискованно. Но если ты справишься, ты больше никогда не будешь оглядываться через плечо". Перемежаясь с кадрами, на которых Кей входит в массивное хранилище, становится ясно, что Джейлен просит ее принять участие в ограблении.



Но важнее того, что говорит Джейлен, то, как он выглядит. Коричневые ботинки, светло-коричневая рубашка, бородка, прическа с седеющими висками... Это почти точная копия Кайла Катарна, как он выглядел в Jedi Academy. Единственное существенное отличие - накидка через плечо, но даже она очень похожа на наплечник Кайла. Чем больше все смотрят на Джейлена, тем больше убеждаются, что это переодетый Кайл.

Как,***, кто-то может смотреть на этого парня и не видеть в нем Кайла Катарна?

Да, это же Кайл Катарн в StarWarsOutlaws. Не могу быть более взволнован!

Это же Кайл Катарн.

Старший дизайнер квестов для Star Wars Outlaws сделал фанкам Кайла Катарна.

Очевидно, кто-то в команде Ubisoft тоже фанат Кайла Катарна. Не факт, что это истинная личность Джейлена, но в это хочется верить.

Кайл Катарн был создан для шутера 1995 года Dark Forces, которая породила долгоиграющую серию, в которой герой-наемник стал джедаем. Он стал важной частью основного канона "Звездных войн" в книгах, хотя после выкупа франшизы компанией Disney все материалы, в которых он фигурировал, были отнесены к "Легендам". В то время как многие другие фигуры из старых историй "Звездных войн" были постепенно возвращены в современный канон в течение многих лет, Кайл не входит в их число.

Однако это не значит, что все элементы серии Dark Forces отсутствуют в современном каноне. Темные штурмовики, появившиеся во втором сезоне "Мандалорца", изначально были из Dark Forces, а пистолет, которым пользуется титульный герой Андора, был у Кайла на протяжении всей серии игр.