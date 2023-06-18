Появились новые подробности о Star Wars Outlaws, первой игре с открытым миром во франшизе ©

Не смотря на свои недостатки в некоторых специфических аспектах, Ubisoft является одной из лучших компаний, когда дело доходит до создания открытых миров, что она в очередной раз доказала на примере Star Wars Outlaws, графика и дизайн которой сильно отличаются от последних игр компании. История Star Wars Outlaw перенесет нас в захватывающее время в галактике, описанное в фильмах между Эпизодами IV и V. Но если вам не терпится узнать больше, вот несколько новых подробностей о Star Wars Outlaws.

В Star Wars Outlaws мы окажемся в роли преступницы Кей Весс и ее прекрасного помощника Никса, а также дроида, который привлек внимание геймеров. Цель Кей - получить свободу после неудачного задания, так что последнее крупное ограбление может быть для нее лучшим выходом. Так что пока мы ждем нового геймплея и подтверждения даты выхода, остается ознакомиться с новыми подробностями Star Wars Outlaws, которые были опубликованы небезызвестным HazzadorGamin в Twitter.

Кей столкнется с множеством злых персонажей, встречавшихся в классических фильмах "Звездных войн".

В игре будет присутствовать стелс, поскольку Кей был настоящим вором.

По сюжету в игре не будет много ограблений, но все же будет одно большое, которое может дать Кей свободу, которой она так жаждет.

В игре будет своя собственная версия VATS для вселенной "Звездных войн".

Спидер Кей Весс вдохновлен мотокроссовыми байками, выполняющими прыжки и трюки.

Это первая игра по "Звездным войнам" с открытым миром.

Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.