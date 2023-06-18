Star Wars: Outlaws 2024 г.
7.1 102 оценки

Появились новые подробности о Star Wars Outlaws, первой игре с открытым миром во франшизе

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Gruz_
Новости

Не смотря на свои недостатки в некоторых специфических аспектах, Ubisoft является одной из лучших компаний, когда дело доходит до создания открытых миров, что она в очередной раз доказала на примере Star Wars Outlaws, графика и дизайн которой сильно отличаются от последних игр компании. История Star Wars Outlaw перенесет нас в захватывающее время в галактике, описанное в фильмах между Эпизодами IV и V. Но если вам не терпится узнать больше, вот несколько новых подробностей о Star Wars Outlaws.

В Star Wars Outlaws мы окажемся в роли преступницы Кей Весс и ее прекрасного помощника Никса, а также дроида, который привлек внимание геймеров. Цель Кей - получить свободу после неудачного задания, так что последнее крупное ограбление может быть для нее лучшим выходом. Так что пока мы ждем нового геймплея и подтверждения даты выхода, остается ознакомиться с новыми подробностями Star Wars Outlaws, которые были опубликованы небезызвестным HazzadorGamin в Twitter.

  • Кей столкнется с множеством злых персонажей, встречавшихся в классических фильмах "Звездных войн".
  • В игре будет присутствовать стелс, поскольку Кей был настоящим вором.
  • По сюжету в игре не будет много ограблений, но все же будет одно большое, которое может дать Кей свободу, которой она так жаждет.
  • В игре будет своя собственная версия VATS для вселенной "Звездных войн".
  • Спидер Кей Весс вдохновлен мотокроссовыми байками, выполняющими прыжки и трюки.
  • Это первая игра по "Звездным войнам" с открытым миром.

Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Sneaky Pete

а вышки и аванпосты будем захватывать ?

13
SANYA_BELIY

Это же Юбисофт. Будут и вышки и постройки, может даже собственная база с обгрейтами. Они даже запихнут что-то из серии Ассассина. Они могут. Как минимум отсылки.

3
Sneaky Pete SANYA_BELIY

Ну тогда я спокоен

3
askazanov

Круто, ждём.

0
oOAttackOo
Это первая игра по "Звездным войнам" с открытым миром.

Первая однопользовательская?

0
Starkiller10

Большинство этих "новых" подробностей уже были понятны и показаны в роликах недельной давности)

0
PuserG

Мне кажется, часть магии SW в том, что локации постоянно сменяются, сейчас ты на Татуине, завтра на огромной космической станции, после завтра на Набу. Открытый мир либо замедляет это путешествие, либо полностью его сводит на нет. Но посмотрим, что получится. Хочется верить в эту игру, выглядит лучше того, что делала EA.

0
cuckold

Световых сабель не будет что-ли?

-1
logostramus

Вполне вероятно,это же юбисовт,у них и ассасин без ассасинов.

3
0ncnjqybr

А нахрен они нужны? Надоели светошашечники.

0
Freund Benno

Бойся своих желаний, это же юбисофт, хорошо что они скрытые световые клинки не сделали, а ограничились вышками и форпостами :)

-1
0ncnjqybr Freund Benno

Самое смешное, что скрытые световые клинки в SW есть.

-1
Freund Benno 0ncnjqybr

Тогда печально что Юбисофт не знает лора звездных войн, упускают такие возможности

-1
0ncnjqybr

Это я жду. Наконец-то полноценный открытый мир, а не эти обоссанные 4 планетки из Fallen Order.

Спойлер

Поверить не могу, что говорю это об игре от убисофт.

-2
Hevin

Больше гг женщин! Ведь они это все точно-точно купят (нет),

-13
Lenyaants

За баб играют только бабы, да, так и запишем...

0