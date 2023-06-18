Появились новые подробности о Star Wars Outlaws, первой игре с открытым миром во франшизе

Не смотря на свои недостатки в некоторых специфических аспектах, Ubisoft является одной из лучших компаний, когда дело доходит до создания открытых миров, что она в очередной раз доказала на примере Star Wars Outlaws, графика и дизайн которой сильно отличаются от последних игр компании. История Star Wars Outlaw перенесет нас в захватывающее время в галактике, описанное в фильмах между Эпизодами IV и V. Но если вам не терпится узнать больше, вот несколько новых подробностей о Star Wars Outlaws.
В Star Wars Outlaws мы окажемся в роли преступницы Кей Весс и ее прекрасного помощника Никса, а также дроида, который привлек внимание геймеров. Цель Кей - получить свободу после неудачного задания, так что последнее крупное ограбление может быть для нее лучшим выходом. Так что пока мы ждем нового геймплея и подтверждения даты выхода, остается ознакомиться с новыми подробностями Star Wars Outlaws, которые были опубликованы небезызвестным HazzadorGamin в Twitter.
- Кей столкнется с множеством злых персонажей, встречавшихся в классических фильмах "Звездных войн".
- В игре будет присутствовать стелс, поскольку Кей был настоящим вором.
- По сюжету в игре не будет много ограблений, но все же будет одно большое, которое может дать Кей свободу, которой она так жаждет.
- В игре будет своя собственная версия VATS для вселенной "Звездных войн".
- Спидер Кей Весс вдохновлен мотокроссовыми байками, выполняющими прыжки и трюки.
- Это первая игра по "Звездным войнам" с открытым миром.
Star Wars Outlaws ожидается в 2024 году на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
а вышки и аванпосты будем захватывать ?
Это же Юбисофт. Будут и вышки и постройки, может даже собственная база с обгрейтами. Они даже запихнут что-то из серии Ассассина. Они могут. Как минимум отсылки.
Ну тогда я спокоен
Круто, ждём.
Первая однопользовательская?
Большинство этих "новых" подробностей уже были понятны и показаны в роликах недельной давности)
Мне кажется, часть магии SW в том, что локации постоянно сменяются, сейчас ты на Татуине, завтра на огромной космической станции, после завтра на Набу. Открытый мир либо замедляет это путешествие, либо полностью его сводит на нет. Но посмотрим, что получится. Хочется верить в эту игру, выглядит лучше того, что делала EA.
Световых сабель не будет что-ли?
Вполне вероятно,это же юбисовт,у них и ассасин без ассасинов.
А нахрен они нужны? Надоели светошашечники.
Бойся своих желаний, это же юбисофт, хорошо что они скрытые световые клинки не сделали, а ограничились вышками и форпостами :)
Самое смешное, что скрытые световые клинки в SW есть.
Тогда печально что Юбисофт не знает лора звездных войн, упускают такие возможности
Это я жду. Наконец-то полноценный открытый мир, а не эти обоссанные 4 планетки из Fallen Order.
Поверить не могу, что говорю это об игре от убисофт.
Больше гг женщин! Ведь они это все точно-точно купят (нет),
За баб играют только бабы, да, так и запишем...