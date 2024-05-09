Разработчики Stellar Blade получили награду от Красного Креста

Корейская студия Shift Up в последние несколько лет активно занималась разработкой экшена Stellar Blade, релиз которого состоялся в конце прошлого месяца. Даже сейчас команда авторов внимательно следит за отзывами игроков и работает над обновлением с добавлением нового контента в игре. Несмотря на высокую занятость, разработчики все же находят время оказать реальную поддержку людям со всех уголков мира. Как оказалось, студия Shift Up является давним и очень щедрым меценатом Международного комитета Красного Креста. За заслуги перед благотворительной организацией команду удостоили отдельной награды.
Как сообщается, Красный Крест вручил специальную грамоту студии Shift Up и её генеральному директору Киму Хён Тэ, которая была передана лично разработчикам. Студия получила признание гуманитарной организации за выдающийся вклад, который они внесли на протяжении прошлого года. Разработчики Stellar Blade в 2023 году пожертвовали более 160 тысяч долларов США.
Я очень рад, что могу вернуть обществу ту любовь, которую получила Shift Up. Как компания, которая выполняет свои социальные обязательства, Shift Up продолжит вносить значимый вклад в наше общество.
— заявил Ким Хён Тэ.
Отдельно был также награжден директор студии, который пожертвовал более 70 000 долларов из собственных денег на поддержку усилий по оказанию помощи при землетрясении в Турции в 2023 году.
Тем временем Stellar Blade также получает свои первые награды. Экшен получил звание "Выбор игроков" за апрель 2024 года.
Нужна пк версия игры оценки сами за себя говорят
Пиар прет.