Paradox назвала дату релиза крупного дополнения Astral Planes для Stellaris

Paradox Interactive официально подтвердила дату выхода Stellaris: Astral Planes – новый контент будет выпущен уже на следующей неделе. По сути, это шанс отправиться в параллельные измерения вселенной игры, поскольку они открывают возможность посетить новые локации, которые могут показаться знакомыми, но содержат разные обстоятельства, с которыми вам придется столкнуться. Теперь мы знаем, что врата к неисчислимым возможностям откроются 16 ноября.
Благодаря новым технологиям и системам, разрушающим реальность, в Astral Planes игроки будут исследовать альтернативные измерения и столкнуться с существами и явлениями в многочисленных параллельных мирах. Они проложат свой собственный путь через неизведанное в самостоятельных и полностью разветвленных повествованиях, добавляя новые глубина и свобода выбора игрока. Преодолевайте чудеса и опасности с помощью различных функций, включенных в Astral Planes.
- Новые основные системы и технологии: открывайте новые технологии, действия и реликвии, чтобы манипулировать пространством и взаимодействовать с галактикой неожиданными способами. Исследуйте новые миры, наполненные загадками и возможностями.
- Альтернативные планы для исследования: путешествуйте по астральным планам, чтобы открыть для себя множество уникальных мест, каждое из которых обладает свойствами и явлениями, выходящими за рамки обыденного. Столкнитесь лицом к лицу с очаровательными и устрашающими существами, раскройте давно погребенные тайны или решите исследовать истинную природу своего прошлого с помощью Riftworld Origin.
- Разветвление поведения: Впервые в Stellaris вы сможете перемещаться по разветвленным повествованиям с помощью специального интерфейса, специально разработанного для максимизации эффекта от выбора игрока. Астральные планы полны сюрпризов, и для достижения желаемого результата придется сделать трудный выбор. Примите правильное решение для своей империи и проложите курс, соответствующий вашему стилю игры.