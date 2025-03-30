MicroProse поможет в разработке стратегии Strategos

Легендарная компания MicroProse, известная по Sid Meier’s Civilization и Railroad Tycoon, присоединилась к разработке тактической стратегии Strategos. Польская студия Strategos Games подтвердила, что ветераны жанра не только издадут игру, но и помогут с её созданием.

Strategos планирует в некоторых аспектах превзойти Total War: в игре будет более 120 фракций и 250 уникальных боевых единиц. Игроков ждут масштабные битвы Античности, а также возможность создавать собственные сражения.