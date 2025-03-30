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Strategos 2025 г.
Стратегия, Инди, Тактика
6 3 оценки

MicroProse поможет в разработке стратегии Strategos

butcher69 butcher69

Легендарная компания MicroProse, известная по Sid Meier’s Civilization и Railroad Tycoon, присоединилась к разработке тактической стратегии Strategos. Польская студия Strategos Games подтвердила, что ветераны жанра не только издадут игру, но и помогут с её созданием.

Strategos планирует в некоторых аспектах превзойти Total War: в игре будет более 120 фракций и 250 уникальных боевых единиц. Игроков ждут масштабные битвы Античности, а также возможность создавать собственные сражения.

8
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Mystic_Fox

Графон конечно детский уровня первого тотал вара, нужно что-то думать

5
illero

Ну, ничего нового. Увеличили количество фракций и юнитов на экране.

2
Zloimamont

Глобальной карты нет? Уровень второй меди по графике. Ну странное.

1
Victor Dukoff

Я бы даже сказал, что это уровень первого еще оригинального Рима, что по графонию, что по мувсету юнитов с одним единственным ударом.

Уже во второй Меди и нормальные шейдеры появились, что позволило сделать довольно реалистичную на тот момент картинку, так и юнитам отрисовали целые мувсеты, с реагированием на разное оружие у противника.

2
Zloimamont Victor Dukoff

Ага, посмотрел еще раз видео, заметил еще очень много клонов. 2 варианта лиц вижу, с бородой и без. . . Короче, такое себе явно.

0
Victor Dukoff Zloimamont

Что годилось 20 лет назад для первопроходцев жанра с реально ручной работой, в современное время не катит даже как индюшатина. Смотрю на этот трейлер, и вижу только дешевую халтуру.

0
Talendor3

И в чем отличие от тотал варов? игра выглядит уже устаревшей

1
КристианПобединский

жесть, чо за шняга

0