MicroProse поможет в разработке стратегии Strategos

Легендарная компания MicroProse, известная по Sid Meier’s Civilization и Railroad Tycoon, присоединилась к разработке тактической стратегии Strategos. Польская студия Strategos Games подтвердила, что ветераны жанра не только издадут игру, но и помогут с её созданием.
Strategos планирует в некоторых аспектах превзойти Total War: в игре будет более 120 фракций и 250 уникальных боевых единиц. Игроков ждут масштабные битвы Античности, а также возможность создавать собственные сражения.
Графон конечно детский уровня первого тотал вара, нужно что-то думать
Ну, ничего нового. Увеличили количество фракций и юнитов на экране.
Глобальной карты нет? Уровень второй меди по графике. Ну странное.
Я бы даже сказал, что это уровень первого еще оригинального Рима, что по графонию, что по мувсету юнитов с одним единственным ударом.
Уже во второй Меди и нормальные шейдеры появились, что позволило сделать довольно реалистичную на тот момент картинку, так и юнитам отрисовали целые мувсеты, с реагированием на разное оружие у противника.
Ага, посмотрел еще раз видео, заметил еще очень много клонов. 2 варианта лиц вижу, с бородой и без. . . Короче, такое себе явно.
Что годилось 20 лет назад для первопроходцев жанра с реально ручной работой, в современное время не катит даже как индюшатина. Смотрю на этот трейлер, и вижу только дешевую халтуру.
И в чем отличие от тотал варов? игра выглядит уже устаревшей
жесть, чо за шняга