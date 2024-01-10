Suicide Squad: Kill the Justice League станет данью уважения покойному актеру озвучки Бэтмена

Предстоящая игра Rocksteady Studios Suicide Squad: Kill the Justice League станет искренней данью уважения покойному Кевину Конрою, который на протяжении десятилетий озвучивал Бэтмена. Директор игры Аксель Райдби, выступая на недавнем мероприятии, посвященном превью, признал эмоциональное воздействие кончины Конроя в 2022 году и желание команды почтить его наследие.

Судя по всему, в игре будет много упоминаний о вкладе Конроя в образ Темного Рыцаря. На базе "Лиги справедливости" игроки найдут таблички, посвященные Конрою и Арлин Соркин, оригинальный голос Харли Квинн. Райдби выразил коллективную печаль студии в связи с кончиной Конроя и подчеркнул его глубокое влияние на характеристику Бэтмена.

Посмертное выступление Конроя в Suicide Squad: Kill the Justice League стало его последней ролью Бэтмена. Райдби назвал игру Конроя "звездной" и сказал, что он поднял Бэтмена на "новую ступень" в роли постаревшего персонажа. Rocksteady постарались, чтобы Конрою понравилось их направление развития персонажа, и нашли утешение в его выражении удовлетворения.

Это было очень эмоционально для всех нас в студии, было так грустно, когда он ушел. Я думаю, трудно переоценить, насколько он был важен для Бэтмена как персонажа и для изображения Бэтмена. Нам всем было очень грустно, когда это случилось, и мы хотели, чтобы в игре это было как можно больше дани уважения.

Есть один момент, который стоит затронуть. Многое неизвестно о Конрое до роли Бэтмена и о том, что помогло ему обрести голос для этой роли. Его история — это короткая часть комикса, который должен прочитать любой поклонник Конроя, и он был опубликован на Reddit. Комикс был выпущен бесплатно компанией DC после смерти Конроя, но в основном он рассказывает о том, как он получил культовый голос Бэтмена. Эта короткая история рассказывает о его работе в Голливуде.