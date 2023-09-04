на главную
об игре
Sunkenland 25.08.2023
8.5 92 оценки

Студия Vector3 раскрыла планы по развитию выживалки в стиле "Водного мира" Sunkenland

©
butcher69
Новости

Студия Vector3 раскрыла планы по развитию Sunkenland, выживалке, вдохновленной фильмами о водном мире, который дебютировал в раннем доступе Steam в конце августа.

  • Разработчики сделают бесконечную игру с открытым миром, добавив возможность возрождения добычи и врагов.
  • Будет реализована система завоевания захваченных врагами островов, способствующая развитию стратегического геймплея, основанного на контроле территорий.
  • Авторы будут экспериментировать с более динамичным геймплеем, позволяя новым фракциям появляться после уничтожения существующих.
  • Также можно ожидать введения случайной генерации карт.
  • Возможности строительства баз будут расширены за счет добавления новых сооружений и материалов, например, мрамора.
  • Авторы также хотят обогатить подводный геймплей, добавив новые локации для исследования.
  • Интерактивность игрового мира должна быть повышена. Этому будет способствовать появление интерактивной мебели и предметов, таких как CD-плееры и диваны.
  • Появится больше возможностей для защиты баз. Например, можно будет использовать мины и камеры.
  • Разработчики обещают создать более разнообразные острова для проведения рейдов с уникальными задачами и наградами.
  • Также можно ожидать введения более высоких уровней технологий и новых рецептов ремесел.
  • Разнообразие боевых механик будет увеличено за счет введения более широкого спектра оружия, как белого, так и дальнобойного.
  • Планируется также более богатая кастомизация персонажей за счет добавления дополнительных вариантов одежды.
  • Появятся новые фракции ИИ.
  • Будет расширена сюжетная линия.
  • Также ожидается расширение списка доступных боевых единиц за счет таких новых опций, как грузовые катера и боевые вертолеты.
  • Разработчики планируют улучшить оптимизацию и усовершенствовать многие технические аспекты.

Напомним, что Sunkeland дебютировала 26 августа и доступна исключительно на ПК. Разработчики предполагают, что ранний доступ продлится около года. Игра была тепло принята - в Steam 76% отзывов игроков являются положительными. Популярность игры также постоянно растет - вчера был установлен новый рекорд активности - 26 154 человека, играющих одновременно.

11
2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
LoKKi_SKY

О как. Даже не слышала. Пойду гляну, что да как. Фильм мне нравится.

0
AlexFullBeast

На главной стима весит последнею недели же)

0