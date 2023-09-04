Студия Vector3 раскрыла планы по развитию выживалки в стиле "Водного мира" Sunkenland

Студия Vector3 раскрыла планы по развитию Sunkenland, выживалке, вдохновленной фильмами о водном мире, который дебютировал в раннем доступе Steam в конце августа.
- Разработчики сделают бесконечную игру с открытым миром, добавив возможность возрождения добычи и врагов.
- Будет реализована система завоевания захваченных врагами островов, способствующая развитию стратегического геймплея, основанного на контроле территорий.
- Авторы будут экспериментировать с более динамичным геймплеем, позволяя новым фракциям появляться после уничтожения существующих.
- Также можно ожидать введения случайной генерации карт.
- Возможности строительства баз будут расширены за счет добавления новых сооружений и материалов, например, мрамора.
- Авторы также хотят обогатить подводный геймплей, добавив новые локации для исследования.
- Интерактивность игрового мира должна быть повышена. Этому будет способствовать появление интерактивной мебели и предметов, таких как CD-плееры и диваны.
- Появится больше возможностей для защиты баз. Например, можно будет использовать мины и камеры.
- Разработчики обещают создать более разнообразные острова для проведения рейдов с уникальными задачами и наградами.
- Также можно ожидать введения более высоких уровней технологий и новых рецептов ремесел.
- Разнообразие боевых механик будет увеличено за счет введения более широкого спектра оружия, как белого, так и дальнобойного.
- Планируется также более богатая кастомизация персонажей за счет добавления дополнительных вариантов одежды.
- Появятся новые фракции ИИ.
- Будет расширена сюжетная линия.
- Также ожидается расширение списка доступных боевых единиц за счет таких новых опций, как грузовые катера и боевые вертолеты.
- Разработчики планируют улучшить оптимизацию и усовершенствовать многие технические аспекты.
Напомним, что Sunkeland дебютировала 26 августа и доступна исключительно на ПК. Разработчики предполагают, что ранний доступ продлится около года. Игра была тепло принята - в Steam 76% отзывов игроков являются положительными. Популярность игры также постоянно растет - вчера был установлен новый рекорд активности - 26 154 человека, играющих одновременно.
О как. Даже не слышала. Пойду гляну, что да как. Фильм мне нравится.
На главной стима весит последнею недели же)