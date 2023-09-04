Студия Vector3 раскрыла планы по развитию выживалки в стиле "Водного мира" Sunkenland

Вода — это всё, что осталось от прежнего мира. Океан поглотил цивилизацию и превратил её в руины. В этой игре в жанре выживания вы окажетесь в постапокалиптическом мире, когда вода покрыла большую часть Земли.

Под ваше управление попадает из немногих выживших, кто решился на опасное приключение по новому миру. Вы должны исследовать затопленные города, собирать ресурсы и ценные технологии, строить свою базу, торговать, сражаться и выживать. Вы познаете удивительную красоту и страшную жестокость этого мира. Вы увидите остатки человеческой культуры и встретите новые формы жизни. Во время путешествия вы будете сталкиваться не только с трудностями и опасностями, но также с возможностями и надеждами.

Ваша база — это ваш дом, ваша крепость, ваша лаборатория. Игра даёт вам возможность построить её где угодно: на поверхности воды, под водой или на небольшом клочке суши. Вы можете использовать модульную систему строительства, чтобы создать уникальную конструкцию, которая отражает ваш стиль и потребности. Никто не запрещает вам оформить свою базу украшениями, найденными во время вашего путешествия. Также на базе можно заниматься фермерством, создавать предметы, хранить вещи и оставаться под защитой. Но будьте осторожны: ваша база может привлечь внимание нежелательных гостей, таких как пираты или мутанты. Вы должны защитить свою базу от них, используя различные средства обороны: стены, колючую проволоку, ловушки, систему наблюдения и артиллерию.

В игре не обошлось без транспорта, поэтому вы можете строить и модернизировать разные типы транспортных средств, включая парусные лодки, гидроциклы и автожиры. Они сделают ваше исследование намного удобнее и позволят вам перевозить грузы, эффективнее бороться с врагами или просто наслаждаться местными видами.