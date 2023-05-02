Анонсирована Super Mega Baseball 4 для PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch и ПК ©

Издатель Electronic Arts и разработчик Metalhead Software анонсировали Super Mega Baseball 4 для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК (Steam). Она стартует 2 июня.

Возьми свою перчатку и свою биту. Пришло время отправиться на площадку с лучшими из когда-либо игравших в эту игру, потому что Super Mega Baseball 4 уже здесь, и именно здесь играют легенды. Более 200 невероятных версий любимых фанатами бывших профессионалов, таких как Владимир Герреро, Джонни Дэймон, Оззи Смит и Джейсон Джамби, готовы выйти на поле и присоединиться к списку любимых звезд Супермегалиги.

Основываясь на отзывах сообщества, Super Mega Baseball 4 представляет целую линейку новых и запрошенных фанатами функций, которые добавляют новые уровни глубины, включая расширенную систему черт с Team Chemistry, Shuffle Draft и шесть совершенно новых стадионов. Чтобы создать еще большую и более связанную базу игроков, кроссплатформенный многопользовательский режим был расширен за счет включения межпоколенческого подбора игроков в Pennant Race† и онлайн-лигах, поэтому игроки могут играть с друзьями онлайн в еще большем количестве игровых систем.