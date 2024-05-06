"Леста Игры" запустила благотворительный сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны

Сбор средств на помощь ветеранам Великой Отечественной войны объявила группа компаний "Леста Игры". Акция будет называться «Красная гвоздика памяти».
В акции примут участие «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. В каждой из трёх игр появятся особые наборы — все собранные средства будут переданы в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны «Память поколений». В рамках акции Леста планирует собрать таким образом несколько десятков миллионов рублей - утверждается что вся выручка пойдет в этот фонд.
«День Победы — наш великий праздник. День памяти и скорби по ушедшим. День благодарности нашим предкам. Особенный день для тех, кто остался в живых, пройдя горнила Великой Отечественной войны. С каждым годом их становится все меньше. Но их победу в 1945-м мы никогда не забудем. Мы всем обязаны этому железному поколению, наш святой долг — помогать им. Мы помним их и гордимся ими. Я уверен, что многие наши игроки думают так же. Я знаю, что даже крупица здоровья, подаренная от всей души, стоит очень дорого. Я верю, что вместе мы соберем достаточно, чтобы наша помощь была ощутима», — Малик Хатажаев, руководитель ГК «Леста Игры».
Все полученные таким образом средства будут перечислены в фонд "Память поколений" для помощи ветеранам. Об итогах сборов компания обещает отчитаться публично.
Война закончилась в 45. Допустим на фронт попал ты в 16, и давайте не будем шо таких случаев не было. Сейчас 2024. Это 95 лет. Даже те кто в тылу и по штабах х@и валял даже уже померли. Каким ветеранам они там собирают я хз.
"..Каким ветеранам они там собирают.."
Да ни каким, скорее себе в карман, а то вообще для WG которые известно кому помогают.
Какие ветераны.., моей бабке в этом году 101 год был бы (умерла в январе) и она не участвовала в той войне, хотя и могла бы по возрасту. Ну так вот, начиная с 2012 г. её ежегодно поздравляли как ветерана местные власти и даже вручили несколько юбилейных медалей из-за которых она и сама поверила что "ветеран" и последние годы жизни такие сказки рассказывала про свой "боевой путь", мама не горюй...
Ага и 90% себе в карман стырят, знаем мы все эти блохотворительные проекты.
Утверждать можно что угодно, в своё время они утверждали что разошлись с WG окончательно, а по факту "Леста" филиал WG на РУ регионе.
99% россиян схавают! Не парься.
Работали бы эти фонды, ветераны были бы миллионерами.
"мы думали как заставить "коровок" тратить больше поэтому мы решили вспомнить про великую отечественную и ветеранов" давай вопрос на чистоту какой процент от проданного пойдет ветеранам и сколько ветеранов?
ну там явно не дураки сидят, наверное выяснили, что пара ветеранов осталось, ну и подарят им по шоколадке.
Писали в группе в вк, что 100%
У нас Выплаты ветеранам в Казахстане к 9 мая от 1,5 до 2,1 млн тенге (315-440 тыс. рублей)
В России же, если это правда,а не не ложь позор вам.– 10 тыс. рублей.
посчитай кол-во этих ветеранов в Казахстане и в РФ. Из года в год одна и таже тема у казахов... А вот у нас, бла-бла-бла
И как это оправдывает позорны выплаты?
Если верить ТВ, то это главный праздник страны.
Или в россии денег нет? Так главный же сказал топовая экономика.
Есть еще РБ там, в перерасчете на рубли выплаты составили более 100 000.
Проблемы не в количестве, проблемы в жлобстве, и в том что все громкие слова - для плебса. И эти ветераны нужны власти только 9 мая для красивой картинки.
ты забываешь о пенсии этих ветеранов, средний показатель которой 40-50к+различные льготы, соц.выплаты и т.д. Но тебе интересна лишь выплата к 9 мая)))
А сколько осталось ветеранов?
По оф статистике в России 22 тысячи, в Беларуси 1 тысяча.
608,5 тыс. участников Великой Отечественной Войны проживает на территории России, из них более 14,5 тыс. - непосредственно принимавших участие в боях.
У владельцев компании нет своих средств поддержать?
петухеста просто пиарится на теме Великой Отечественной Войны.
А эти ваши "ветераны" то хоть в курсе что для них деньги собираются?
На всех стульях хотят усидеть, сначала они от имени варгейминг укропов поддержали, теперь от имени лесты тут благотворительность устраивают, но уже за деньги пользователей. Под какими бы компаниями не пряталась эта игра у руля одни и те же люди стоят и рубят бабло!
Интересно. Молодцы.