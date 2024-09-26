Meta представляет новые компактные очки дополненной реальности Orion

Пока Apple еще не выпустила свои очки дополненной реальности, Meta уже представила свою новинку — очки под названием «Orion». Компания заявляет, что это «самые продвинутые очки дополненной реальности на сегодняшний день». По словам Meta, эти очки выглядят и ощущаются как обычные, но при этом оснащены функциями дополненной реальности, что может стать прорывом в развитии технологии и важным шагом для компании.

Над разработкой этих очков в Meta трудились около пяти лет, и вот, похоже, они наконец вышли в свет. В отличие от громоздких гарнитур, Orion — это легкие очки, которые можно носить как дома, так и на улице. Важное преимущество в том, что они автономны: для работы не требуется смартфон или другие устройства. Дисплей встроен прямо в очки, что делает их удобным гаджетом для повседневного использования.

Одной из главных сложностей в разработке было уменьшение размеров всех компонентов устройства, чтобы сделать его компактным и удобным. Meta называет Orion «шедевром миниатюризации», ведь им удалось свести размеры ключевых элементов к долям миллиметра. Очки не только показывают информацию на дисплее, но и позволяют видеть окружающий мир, включая лица и глаза людей. Это помогает избежать эффекта изоляции, который часто возникает при использовании гарнитур дополненной реальности.

Orion также оснащен искусственным интеллектом, который помогает очкам «чувствовать и понимать» окружающее пространство и предлагать решения различных задач. Например, с их помощью можно легко придумать рецепт из того, что у вас есть в холодильнике.

Однако на данный момент Orion доступен только для ограниченного круга пользователей, что говорит о том, что устройство еще проходит финальные тесты. Meta планирует доработать дисплей, сделать его еще более четким и тонким, а также снизить цену перед массовым запуском на рынок.