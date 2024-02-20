Первая коллаборация, Эдди и улучшения: представлена дорожная карта поддержки Tekken 8

В январе на ПК и консолях текущего поколения вышел зрелищный файтинг Tekken 8, который впервые для представителей этого жанра использовал мощности движка Unreal Engine 5. Проект уже отметился рекордными продажами, поэтому компания Bandai Namco будет еще долго заниматься поддержкой игры. Сегодня разработчики файтинга провели специальную трансляцию, в рамках которой раскрыли свои планы на будущие обновления. Уже скоро в Tekken 8 проведут первую коллаборацию, выпустят нового бойца и улучшат комбинации для персонажей.

Дорожная карта для Tekken 8 выглядит следующим образом:

В конце февраля или начале марта будет выпущено первое крупное обновление для файтинга Tekken 8. По логике разработчиков, это будет второй патч для игры, который будет сосредоточен на добавлении нового контента и устранении известных ошибок. В этом апдейте будет запущена первая коллаборация с брендом Uniqlo, которая добавит в игру новые косметические предметы, включая элементы персонализации аватаров и наряды для бойцов. Новая одежда будет полностью бесплатной для всех игроков.

Вместе с этим апдейт принесет внутриигровой магазин, где будут продаваться скины и другие элементы кастомизации. В Tekken 8 будет внедрена специальная валюта, которая позволит покупать платные наряды. В целом покупки примерно оцениваются в 1-4 доллара. Магазин Tekken будет обновляться один или два раза в месяц (больше классических костюмов, аватаров и т. д.)

В ближайшее время Tekken 8 обзаведется продвинутым фоторежимом. После этого на апрель запланировано третье крупное обновление. В мае авторы обещают выпустить четвертый контентный патч и обещают ежемесячно выпускать подобные патчи.

Разработчики файтинга намекнули, что в одном из будущих апдейтов появится возможность устанавливать любого персонажа на фон главного меню. Эта функция должна появиться вместе с выходом Эдди, геймплей за которого также был продемонстрирован на трансляции. У него, как и других персонажей из DLC будет собственная сюжетная история, которую можно будет пройти даже не покупая дополнения.