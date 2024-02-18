Согласно исследованию, самые популярные персонажи в Tekken 8 различаются в зависимости от платформы

Какой персонаж в Tekken 8 самый популярный? Это зависит от платформы, на которой вы играете, согласно сведениям, найденным Алиетт Фэй, стримершей и автором веб-сериала. Фэй проследила статистику использования 32 персонажей из списка, сначала только на ПК, а теперь и на PS5, и обнаружила, что предпочтения пользователей также меняются в зависимости от используемой платформы. Жаль, что статистика Xbox отсутствует. Было бы интересно получить и её.
В первую неделю мониторинга, как уже упоминалось, касающегося только ПК, Рейна оказалась наиболее используемым персонажем в 8,23% случаев. На второй неделе на ПК Драгунов занимает первое место, за ним следует Рейна. Однако на PS5 эти двое даже не входят в тройку лучших: Драгунов пятый, а Рейна четвертая.
Самым любимым игроками PlayStation является Дзин Казама, пятый на ПК, который использовался в 7,18% игр. Среди другой интересной статистики отметим присутствие нового бойца Азучена на шестом месте на ПК и десятом на PS5. Однако Дьявол Дзин занимает седьмое место на ПК и 15-е место на PS5.
Предлагаю засудить разрабов за расизм, так как негров пикают меньше всех, ну разве что на уровне с медведем, это потому что разрабы спецом сделали их неинтересными не иначе