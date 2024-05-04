Эпический постапокалиптический выживач 7 Days To Die получил мощный геймплейный трейлер релизной версии

Масштабная песочница с атмосферой безысходности и страдания. Те, кому еще довелось удержать свои животные рефлексы, вынуждены скитаться по миру, забирая и отламывая все, что может хоть ненадолго продлить их существование.

Объединившись с друзьями, вы можете шагнуть навстречу апокалипсису, который быстро захватит вас в свои объятия и не отпустит до самой смерти. Ошибочно полагать, что обстановка вокруг вас призвана навести фальшивый страх. Поверьте, она даже не пытается. Легкую нервозность, а затем паническое желание убраться подальше на вас наведут зомби, укрепляющие свои силы к заходу солнца.

Поэтому у вас есть все лишь один день на нахождение требуемых припасов, материалов для крафта и строительства укрытий. Все что вы нашли, должно быть использовано в следующую ночь. Припасы на черный день? Так вот, он уже настал. Постарайтесь дожить до утра и двигайтесь дальше.