Эпический постапокалиптический выживач 7 Days To Die получил мощный геймплейный трейлер релизной версии

Наконец-то, после более чем 10 лет пребывания в раннем доступе, атмосферный зомби-выживач 7 Days To Die в июне этого года выходит в полноценный релиз. Компания The Fun Pimps с гордостью представляет трейлер геймплея версии 1.0. Ролик демонстрирует, как далеко продвинулся проект и как выглядит доработанный хоррор сегодня.
7 Days to Die предлагает игрокам исследовать огромный и опасный мир. В ней умело сочетаются сразу несколько жанров: элементы шутера от первого лица, хоррора на выживание, защиты замка и ролевой игры. В пустоши, где правят зомби (более 60 различных видов) и разбойники, выживает сильнейший!
На консолях релизный вариант появится в июле (PS5 и Xbox Series X|S). Более точные даты выпуска разработчики сообщат скоро, поэтому следите за обновлениями новостей.
10 лет разработки, жесть, даже в трейлере видно что игра очень топорно и неказисто исполнена, но разраб с неба звезд не хватает, за что похвально.