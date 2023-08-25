Сюжетная изометрическая ролевая игра The Thaumaturge получила новый трейлер. Релиз в 2023 году ©

The Thaumaturge выйдет на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG в 2023 году, объявили издатель 11 bit studios и разработчик Fool’s Theory. Также был выпущен официальный сюжетный трейлер, получивший название «Дорогой Виктор».

В грядущей ролевой игре The Thaumaturge тауматург — это чудотворец, несущий одновременно и дар, и бремя. Эта параллель справедлива и для Виктора Шульского, главного героя игры, которого по семейным обстоятельствам тянет обратно на шумные улицы Варшавы 20-го века.

Дар чародейства переплетается с семейным наследием, передаваемым через предков. Это мистическое наследие во многом определяет жизненный путь Виктора. В свою очередь, его сестра Лигия глубоко боится, что ее брат подвергнет опасности свою жизнь в погоне за неземными существами и их хозяевами.

Поскольку только чародей может приручить этих эфирных сущностей, известных избранным как Салюторы, используя их мистические способности, чтобы открывать тайны, скрытые внутри человеческой души, и говорить с Тьмой, никто так хорошо, как Виктор, не понимает, как каждый страдает от своих собственных демонов.