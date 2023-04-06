XDefiant
4.7 43 оценки

Анонсировано закрытое бета-тестирование и демонстрация шутера XDefiant от Ubisoft

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monk70
Новости

Ubisoft анонсировала онлайн-презентацию своего бесплатного многопользовательского шутера от первого лица. Отметьте дату и время в своем календаре: трансляция мероприятия начнется в 20:00 по московскому времени 13 апреля 2023 года. Кроме того, в этот же день откроются серверы закрытого бета-тестирования.

Закрытое бета-тестирование XDefiant начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени и завершится 23 апреля в 20:00 МСК. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Ubisoft по этому адресу.

Объявление сопровождалось тизер-трейлером, в котором различные создатели контента комментируют свой опыт игры в Xdefiant с прикрепленными некоторыми эпизодами из игры. Согласно подробностям, предоставленным Ubisoft, прямая трансляция 13 апреля предложит показательный матч.

XDefiant — это бесплатный многопользовательский шутер, который сочетает в себе напряженные перестрелки с пользовательским снаряжением и специализированными фракциями отрядов стрелков, называемых повстанцами, которые борются за господство в игровом процессе 6 на 6.

Трейлеры
-4
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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ArtemOZR

почти 2 года с момента анонса, а все еще ощущается дешевым корейским шутаном, их опыт hyper scape ничему не научил?

1
FURYbushmaster

ждем много донатиков)))

0
AIM WP

очередная хрень от юбиков

0