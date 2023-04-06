Анонсировано закрытое бета-тестирование и демонстрация шутера XDefiant от Ubisoft ©

Ubisoft анонсировала онлайн-презентацию своего бесплатного многопользовательского шутера от первого лица. Отметьте дату и время в своем календаре: трансляция мероприятия начнется в 20:00 по московскому времени 13 апреля 2023 года. Кроме того, в этот же день откроются серверы закрытого бета-тестирования.

Закрытое бета-тестирование XDefiant начнется 13 апреля в 20:00 по московскому времени и завершится 23 апреля в 20:00 МСК. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Ubisoft по этому адресу.

Объявление сопровождалось тизер-трейлером, в котором различные создатели контента комментируют свой опыт игры в Xdefiant с прикрепленными некоторыми эпизодами из игры. Согласно подробностям, предоставленным Ubisoft, прямая трансляция 13 апреля предложит показательный матч.

XDefiant — это бесплатный многопользовательский шутер, который сочетает в себе напряженные перестрелки с пользовательским снаряжением и специализированными фракциями отрядов стрелков, называемых повстанцами, которые борются за господство в игровом процессе 6 на 6.