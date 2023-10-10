Бесплатный шутер XDefiant от Ubisoft отложен на неопределенный срок ©

Бесплатный сетевой шутер XDefiant от бывших разработчиков Call of Duty обладает не самой завидной судьбой. Проект был анонсирован Ubisoft еще в 2021 году, но его релиз явно подзатянулся. Этим летом игра была близка к запланированному релизу, но его снова отложили, и теперь шутер вообще перенесли. Когда ждать выход XDefiant теперь совсем не понятно.

Шутер XDefiant планировали выпустить в конце этого лета. Позже разработчики отложили релиз до октября из-за необходимости полировки некоторых аспектов игры. Похоже, на доработку проекта нужно гораздо больше времени, так как игра официально потеряла примерную дату релиза и была перенесена на неопределенный срок.

Разработчики шутера поблагодарили игроков за терпение и активное участие в бета-тестах. По их словам, тестирование XDefiant помогло им обнаружить "некоторые несоответствия в игровом процессе", которые нужно устранить к релизу.

Команда продолжит работу над устранением этих проблем и их тестированием, чтобы убедиться, что мы достигли своей цели - стать лучшим в своем классе аркадным шутером. Мы будем делиться дополнительной информацией о предсезонке и тестировании по мере ее поступления.

— заявили в Ubisoft.

Исполнительный продюсер XDefiant Марк Рубин более подробно описал проблему. Как отметил разработчик игры, во время недавнего тестирования они обнаружили неприятную ошибку, связанную с перемещением. В частности, скольжение оперативников работало совсем не так, как нужно, и могло прерываться из-за снижения FPS. Разработчики хотят уделить этому особое внимание, поэтому пока не готовы называть новую дату выхода.

XDefiant создается для ПК и консолей. Релиз шутера вряд ли стоит ожидать в этом году, так как скоро состоится релиз новой Modern Warfare 3, с которой никто не хочет конкурировать.