В шутере XDefiant хотят реализовать популярные механики Call of Duty ©

Новый шутер XDefiant от французской студии Ubisoft заимствует множество знакомых элементов из других проектов данного жанра в попытке создать захватывающий сетевой геймлей. Получился ли у разработчиков мы узнаем уже после релиза, а пока создатели проекта делятся своими новыми планами. Как стало известно, в XDefiant собираются добавить несколько популярных механик из Call of Duty.

Как отмечают в Ubisoft, шутер все еще находится на стадии разработки и многие элементы зависят исключительно от желания игроков и участников бета-тестрования. Согласно последним наблюдениям, им удалось понять, что игроки хотят видеть в шутеры повторы убийств. Именно эту механику, которая многим знакома по Call of Duty и другим шутерам, собираются внедрить разработчики.

Также команда авторов XDefiant, обсуждает возможность включение механики серии убийств и "ядерного удара", как в последних частях Call of Duty. По словам исполнительного продюсера игры Марка Рубина, сейчас эта тема активно обсуждается в студии. Еще нет никаких гарантий, что они будут реализовано, но так или иначе создатели шутера изучают идею, а также анализируют отзывы с закрытой беты.

XDefiant это бесплатный шутер, который создается для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series S|X.