Torchlight: Infinite обзавелась точной датой выхода ©

Torchlight Infinite, бесплатная ARPG для ПК и мобильных устройств, наконец-то получила дату релиза после небольшого тестирования в течение прошлого года. Предстоящий полный выпуск может похвастаться многими изменениями по сравнению с недавней открытой бета-версией, которая работает с октября 2022 года. Torchlight Infinite выйдет одновременно на всех платформах в следующем месяце, 9 мая, включая Android.

Она останется полностью бесплатной, и игроки не потеряют прогресс, достигнутый в открытом бета-тестировании; сохранения перенесутся. Полная версия будет включать многочисленные изменения игрового процесса, новый контент и станет началом нового сезона.

Если вы играли в открытую бета-версию, вы заметите значительные изменения в некоторых ключевых системах. Капитальный ремонт крафта позволяет новым игрокам создавать раньше, и все игроки могут чаще обновлять снаряжение. Добавление гильдий позволяет игрокам объединяться и получать эксклюзивные награды.

Полный запуск совпадает с новым сезоном под названием Cube of Rapacity. Вы будете собирать таинственные кубы и Божественные Сланцы из Воплощения желания, нового существа. Затем Божественные Сланцы можно комбинировать, чтобы заработать награды этого сезона. Мы также увидим нового персонажа, Эскаписта Бинга.