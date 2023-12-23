16 минут геймплея хоррора от 3-го лица Tormentor от автора Agony и Succubus

Разработчики из польской студии Madmind Studio представили 16-минутный геймплейный ролик хоррора Tormentor. Возьмите на себя роль беспощадного мучителя. Зарабатывайте деньги на видеотрансляциях своих мучений, а затем покупайте новых жертв и орудия пыток, чтобы расширить свою тюрьму.

Tormentor — это игра ужасов, в которой игроки смогут выступать в роли мучителей. Управляя тюрьмой, которая пустует уже много лет, главный герой борется с растущим психическим заболеванием. Чтобы получить больше доз экспериментального препарата, игрокам придется проявить изобретательность в пытках своих жертв, чтобы собрать как можно больше зрителей во время прямых трансляций в даркнете.

The Tormentor позволит игрокам создавать идеальных жертв для своих тюрем, используя обширный редактор персонажей. Игроки смогут не только создать идеальную жертву. Они также составят свою карту характера, выберут тон голоса и модели поведения.

Ищите лучшие предложения и обогащайте тюремные камеры новыми орудиями пыток, чтобы подготовить своих жертв к опасной игре. Удовлетворяйте адские похоти своих спонсоров и выигрывайте все более темные контракты, удаляя тех людей, которые им неудобны.

Релиз Tormentor для PS5, Xbox Series X|S и ПК (Steam) запланирована на 2024 год.