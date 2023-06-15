Trepang2 21.06.2023
7.6 70 оценок

Для шутера Trepang2 вышел взрывной и кровавый геймплейный трейлер

©
butcher69
Новости

Разработка инди-шутера, вдохновлённого F.E.A.R, началась еще в 2017 году и вот уже на следующей неделе, 21 июня, игра от Trepang Studios и Team17 выйдет в свет.

А сегодня появился новый геймплейный трейлер "Initiating Cycle", который знакомит с яркими боевыми действиями, сверхчеловеческим экшеном и интенсивными кровавыми перестрелками.

В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.

Трейлеры
12
9
Последние посты по игре Trepang2
Брутальный шутер Trepang2 получил новый геймплейный трейлер
Брутальный шутер Trepang2 получил новый геймплейный трейлер
Создатели шутера Trepang2 в духе FEAR показали кровавые геймплейные кадры с дробовиком SPAS-12
Создатели шутера Trepang2 в духе FEAR показали кровавые геймплейные кадры с дробовиком SPAS-12
Брутальный шутер Trepang2 в духе F.E.A.R. получил новый геймплейный ролик
Брутальный шутер Trepang2 в духе F.E.A.R. получил новый геймплейный ролик
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Zloy_Parkur
7
NarkoSky

Спасибо!

0
PavelDragon

Это мы очень ждем, шикарный шутер будет.

3
Big and Fat

Сколько они там уже трейлеров выпустили. Хороший пиар, т. к. Игра зрелищная, расчитывают на высокие продажи.

2
warp 37

Выглядит интересно.

1
Denn378

Название у игры неказистое конечно,ну а за шесть лет можно сделать,крепкий и хороший шутер, все части FEAR пройдены не раз,кроме стремной третьей,так что жду.

0
NatanieLzZ

А ИИ будет как в F.E.A.R или хуже?

0
Pravdarub

А где трепанг 1?

0
Озверин

хотел написать "Наконец-то заголовок не про "вдохновленный ФЕАР шутер""...
но вот же оно - первой строкой, и даже два раза..
как же тупо не иметь никаких козырей кроме заискивания с чужой аудиторией засчет подражания.

-4