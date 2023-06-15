Для шутера Trepang2 вышел взрывной и кровавый геймплейный трейлер

Разработка инди-шутера, вдохновлённого F.E.A.R, началась еще в 2017 году и вот уже на следующей неделе, 21 июня, игра от Trepang Studios и Team17 выйдет в свет.
А сегодня появился новый геймплейный трейлер "Initiating Cycle", который знакомит с яркими боевыми действиями, сверхчеловеческим экшеном и интенсивными кровавыми перестрелками.
В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.
Спасибо!
Это мы очень ждем, шикарный шутер будет.
Сколько они там уже трейлеров выпустили. Хороший пиар, т. к. Игра зрелищная, расчитывают на высокие продажи.
Выглядит интересно.
Название у игры неказистое конечно,ну а за шесть лет можно сделать,крепкий и хороший шутер, все части FEAR пройдены не раз,кроме стремной третьей,так что жду.
А ИИ будет как в F.E.A.R или хуже?
А где трепанг 1?
хотел написать "Наконец-то заголовок не про "вдохновленный ФЕАР шутер""...
но вот же оно - первой строкой, и даже два раза..
как же тупо не иметь никаких козырей кроме заискивания с чужой аудиторией засчет подражания.