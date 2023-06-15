Для шутера Trepang2 вышел взрывной и кровавый геймплейный трейлер ©

Разработка инди-шутера, вдохновлённого F.E.A.R, началась еще в 2017 году и вот уже на следующей неделе, 21 июня, игра от Trepang Studios и Team17 выйдет в свет.

А сегодня появился новый геймплейный трейлер "Initiating Cycle", который знакомит с яркими боевыми действиями, сверхчеловеческим экшеном и интенсивными кровавыми перестрелками.

В одиночном шутере от первого лица Trepang2, вдохновленном такими играми, как F.E.A.R. и Painkiller, вы играете роль суперсолдата "106". Вам удалось сбежать из исследовательского центра компании "Горизонт". Теперь пришло время отомстить захватившим вас людям.