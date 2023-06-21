На ПК состоялся релиз кровавого шутера Trepang2 в духе F.E.A.R.

Игра Trepang2, целью которой было заполнить пустоту, оставленную серией F.E.A.R., дебютировал сегодня на PC через Steam и GOG. Хотя постановка вряд ли кого-то напугает, она выглядит как добротный, зрелищный и мясной шутер в старом стиле. И хотя в их творении трудно найти моменты, вызывающие дрожь, похоже, что разработчикам удалось создать олдскульный, зрелищный и веселый шутер.
Первые рецензенты уже получили возможность взглянуть на Trepang2 и поставить ей свои оценки. По данным Metacritic, средний балл, полученный игрой от профильных СМИ, составляет 77/100, в то время как на OpenCritic рассматриваемая вещь получила чуть более низкий балл - 74/100.
Рецензенты хвалят эту игру прежде всего за быстро развивающийся, впечатляющий и кровавый экшен, за отличную стрельбу, а также за визуальные эффекты, сопровождающие перестрелку. Еще одной сильной стороной игры является возможность замедления времени. Кроме того, иногда искусственный интеллект противников также может положительно удивить.
Ждём
Уже давно есть
Мне нравилась F.E.A.R., и я чту традиции тех времен. Обязательно заполучу коллекционное издание Trepang2 в лучших традициях 2005 года - только Torrent Deluxe Edition. Особенно после блокировки игры для жителей РФ в момент релиза.
Денувы там наверное не будет, поэтому ждём на торрентах.
InsaneRamZes уже выложил на всем известном сайте
посмотрел я обзор, шляпа ещё та
На распродаже возьму.