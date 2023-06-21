На ПК состоялся релиз кровавого шутера Trepang2 в духе F.E.A.R. ©

Игра Trepang2, целью которой было заполнить пустоту, оставленную серией F.E.A.R., дебютировал сегодня на PC через Steam и GOG. Хотя постановка вряд ли кого-то напугает, она выглядит как добротный, зрелищный и мясной шутер в старом стиле. И хотя в их творении трудно найти моменты, вызывающие дрожь, похоже, что разработчикам удалось создать олдскульный, зрелищный и веселый шутер.

Первые рецензенты уже получили возможность взглянуть на Trepang2 и поставить ей свои оценки. По данным Metacritic, средний балл, полученный игрой от профильных СМИ, составляет 77/100, в то время как на OpenCritic рассматриваемая вещь получила чуть более низкий балл - 74/100.

Рецензенты хвалят эту игру прежде всего за быстро развивающийся, впечатляющий и кровавый экшен, за отличную стрельбу, а также за визуальные эффекты, сопровождающие перестрелку. Еще одной сильной стороной игры является возможность замедления времени. Кроме того, иногда искусственный интеллект противников также может положительно удивить.