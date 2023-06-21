Trepang2 21.06.2023
7.7 76 оценок

На ПК состоялся релиз кровавого шутера Trepang2 в духе F.E.A.R.

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butcher69
Новости

Игра Trepang2, целью которой было заполнить пустоту, оставленную серией F.E.A.R., дебютировал сегодня на PC через Steam и GOG. Хотя постановка вряд ли кого-то напугает, она выглядит как добротный, зрелищный и мясной шутер в старом стиле. И хотя в их творении трудно найти моменты, вызывающие дрожь, похоже, что разработчикам удалось создать олдскульный, зрелищный и веселый шутер.

Первые рецензенты уже получили возможность взглянуть на Trepang2 и поставить ей свои оценки. По данным Metacritic, средний балл, полученный игрой от профильных СМИ, составляет 77/100, в то время как на OpenCritic рассматриваемая вещь получила чуть более низкий балл - 74/100.

Рецензенты хвалят эту игру прежде всего за быстро развивающийся, впечатляющий и кровавый экшен, за отличную стрельбу, а также за визуальные эффекты, сопровождающие перестрелку. Еще одной сильной стороной игры является возможность замедления времени. Кроме того, иногда искусственный интеллект противников также может положительно удивить.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mihan_The_Man

Ждём

6
Abarmot90

Уже давно есть

0
Агент Матрицы

Мне нравилась F.E.A.R., и я чту традиции тех времен. Обязательно заполучу коллекционное издание Trepang2 в лучших традициях 2005 года - только Torrent Deluxe Edition. Особенно после блокировки игры для жителей РФ в момент релиза.

6
tvorog8088

Денувы там наверное не будет, поэтому ждём на торрентах.

0
natrogrii

InsaneRamZes уже выложил на всем известном сайте

0
FURYbushmaster

посмотрел я обзор, шляпа ещё та

-1
warp 37

На распродаже возьму.

-1