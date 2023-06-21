Журналисты выставили первые оценки шутеру Trepang2 - "Неплохой преемник F.E.A.R"

Кровавый шутер Trepang2 выходит уже сегодня, но еще вчера появились первые оценки и рецензии от журналистов. Их довольно мало — На OpenCritic игра получила 74 балла из 100 на базе всего семи рецензий. 71% журналистов порекомендовали шутер к прохождению.
- VideoGamer — 90/100
- GamingBolt — 8/10
- GGRecon — 4/5
- COGconnected — 78/100
- IGN France — 6/10
Вот несколько цитат из рецензий:
Спасибо разработчикам Trepang за то, что они делают несколько вещей действительно хорошо и не пытаются сделать очередной клон Call of Duty. Trepang 2 заимствует несколько идей из F.E.A.R. и берет некоторые механики из классических шутеров, и в результате получается одновременно свежая и знакомая забава.
Если вы ищете увлекательный шутер в стиле Джона Уика, эта игра придется вам по вкусу. Если вы ищете преемника F.E.A.R, в котором экшен и ужасы сочетаются в одном пакете, то все это здесь тоже есть.
Среди минусов игры были отмечены довольно короткая сюжетная кампания и невзрачный сюжет.
Заинтриговали
Поиграл в демку и был очень сильно впечатлен. Игру жду! FEAR нравится не только из-за своей шутерной механики (которая, к слову, в Trepang2 ощущается на голову выше), но и из-за тягучей своеобразной атмосферы. Надеюсь в этом плане игра не сильно просядет относительно своего вдохновителя. Фанатом оригинального FEAR рекомендую к ознакомлению
Самый ожидаемый шутер лета, очень жду. Выходит сегодня в 18 часов, судя по времени стима. При этом не будет защиты денуво. Демка очень понравилась, в прошлом году прошел. Еще средний рейтинг игры на Metacritic составил 77 баллов из 100.
"Многие журналисты написали, что главное преимущество Trepang2 — увлекательный геймплей, который сочетает в себе эффектные и динамичные сражения со стелс-сценами. Обозреватели также похвалили боссов, механику стрельбы и отличный искусственный интеллект противников. Несколько журналистов подчеркнули, что авторы Trepang2 действительно сильно вдохновлялись F.E.A.R, что во время прохождения несложно понять."
по-моему завышено, в демке просто тир был
в игре больше упор на экшен, а атмосферы, сюжета и ИИ даже сравнимо гораздо меньше
инди шутан который лучше всратого дума 20г