Журналисты выставили первые оценки шутеру Trepang2 - "Неплохой преемник F.E.A.R" ©

Кровавый шутер Trepang2 выходит уже сегодня, но еще вчера появились первые оценки и рецензии от журналистов. Их довольно мало — На OpenCritic игра получила 74 балла из 100 на базе всего семи рецензий. 71% журналистов порекомендовали шутер к прохождению.

VideoGamer — 90/100

GamingBolt — 8/10

GGRecon — 4/5

COGconnected — 78/100

IGN France — 6/10

Вот несколько цитат из рецензий:

Спасибо разработчикам Trepang за то, что они делают несколько вещей действительно хорошо и не пытаются сделать очередной клон Call of Duty. Trepang 2 заимствует несколько идей из F.E.A.R. и берет некоторые механики из классических шутеров, и в результате получается одновременно свежая и знакомая забава.

Если вы ищете увлекательный шутер в стиле Джона Уика, эта игра придется вам по вкусу. Если вы ищете преемника F.E.A.R, в котором экшен и ужасы сочетаются в одном пакете, то все это здесь тоже есть.

Среди минусов игры были отмечены довольно короткая сюжетная кампания и невзрачный сюжет.