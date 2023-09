Разработчик Vampire Survivors изучает возможность создания онлайн-кооператива, но не дает никаких обещаний ©

Компания-разработчик Poncle заявила, что рассматривает возможность появления сетевого кооператива в игре Vampire Survivors. Выступая в рамках AMA (Ask Me Anything) на Reddit, Poncle заявила, что изучает возможность создания сетевого кооператива для игры, но нет никаких гарантий того, что эта функция действительно появится в игре.

"Да, мы изучаем возможность создания сетевого кооператива", - сказал представитель Poncle, отвечая на вопрос о такой возможности в рамках AMA, но в то же время подтвердила, что "не может давать никаких обещаний в данный момент, поскольку это масштабная работа".

Среди других интересных подробностей, раскрытых благодаря AMA, можно отметить тот факт, что Poncle, по всей видимости, запланировала контент для Vampire Survivors как минимум до конца 2024 года. Несмотря на то, что для игры запланирован дополнительный контент, студия также заявила, что не заинтересована в создании продолжения, если только оно не будет существенно отличаться от предыдущего.

Мы можем просто продолжать добавлять материалы к основной игре, что мы и собираемся делать. Если мы когда-нибудь будем делать продолжение, то оно должно будет существенно отличаться от текущей игры.

Vampire Survivors получила локальный кооперативный режим на всех платформах сравнительно недавно - обновление вышло еще в августе. Совсем недавно появилась информация о том, что в настоящее время ведется работа над версией Director’s Cut.