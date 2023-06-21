Vampire Survivors наконец-то появится на Nintendo Switch ©

Обнародованная во время сегодняшнего Nintendo Direct, игра Vampire Survivors на Nintendo Switch. выйдет 17 августа и, среди прочего, будет включать в себя совместную игру на диване для четырех игроков. Он также выиграет от множества дополнений, выпущенных за последний год.

Игра Vampire Survivors добилась ошеломляющего успеха после выхода на ПК и стала особенно популярной в Steam Deck. В этой захватывающей игре в жанре roguelite вы пытаетесь как можно быстрее победить растущие полчища врагов. Впоследствии он был выпущен для мобильных устройств и даже получил анимационный сериал, но релиз Switch до сих пор оставался нереализованным.