Vampire Survivors получит кооперативный режим на диване ©

После обширных исследований разработчик poncle пришел к выводу, что с друзьями все в жизни лучше: именно поэтому в Vampire Survivors появился кооперативный режим на диване.

Совместный режим на диване появится в бесплатном обновлении 17 августа и позволит вам сыграть всю сагу Vampire Survivors с участием до 4 игроков в локальном кооперативе на ПК, Steam Deck, Nintendo Switch, Xbox и мобильных устройствах.

Версия для Nintendo Switch будет запущена в тот же день (17 августа) со всеми последними обновлениями инди-мега-хита. Два DLC Legacy of the Moonspell и Tides of the Foscari также будут доступны для покупки с 17 августа для Switch.