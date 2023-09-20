Bloodlines 2 "заставит вас почувствовать себя ночным хищником"

The Chinese Room и Paradox Interactive поделились новой информацией о своем долгожданном продолжении ролевой игры Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Разработчики рассказали про некоторые функции, которые игроки могут ожидать.
Новый пост начинается с описания долгожданного продолжения, в котором говорится: «Bloodlines 2 создана с учетом баланса ролевой игры и приключенческого сюжета». The Chinese Room продолжает писать, как они разрабатывают игру с «захватывающим и богатым сюжетом, который можно ожидать от приключенческой игры, но с ролевым уклоном, позволяющим вам воплотить в жизнь ваши вампирские фантазии».
Bloodlines 2 стремится следовать «первому столпу игры», который заключается в том, чтобы игроки «почувствовали себя вампирами». В сообщении уточняется: «Все, что вы делаете в этой игре, должно заставлять вас чувствовать себя ночным хищником». Когда дело доходит до игрового процесса, разработчик хочет сосредоточиться на опыте вампиров, поскольку существа «недостаточно представлены, особенно как игровые персонажи».
Вместо того, чтобы просто разрабатывать ролевую игру с «тропами», команда «ввела правило, согласно которому небоевой игровой процесс должен быть посвящен тому, что может сделать только вампир». Нечто подобное можно сказать и о бою в Bloodlines 2, поскольку вампир «должен преследовать свою добычу и бесстрашно наносить удары, как хищник», а не прятаться от страха перед врагом. Разработчик называет бой с вампиром «игрой с едой».
The Chinese Room надеется предложить «фантазию уверенности», а не фантазию о силе, давая нам «сверхъестественное преимущество и бессмертие», которые будут поддерживать нас во время игры. Как подробно описано в сообщении разработчика, игроки Bloodlines 2 «должны погрузиться в ощущение себя вампиром».
В первой части постоянно чувствовал себя дичью! Особенно в мотеле!
Лишь бы не ночными г@вноедами
Ага ночной сосалкой, которая берёт на клык... Главное чтобы это касалось игры, а не покупателей данной игры...
Посмотрел геймплей и разные видосы по этой игре, теперь не понимаю кто в это будет играть?
От тех видосов в игре остался только город и, дай бог, персонажи, все остальное переработано или сделано с нуля. по факту - новая игра. Посмотрим в январе, чо они там накрутили
Как Игрок настольного Мира Тьмы и особенно, Вампиров. А также Геймер, всё больше уверен в том, что лучше бы было, если бы игра вообще не выходила. Так как веры в то, что выйдет крепкий середнячок на одно прохождение - совсем нет.
А в чем проблема? Если игру отменят, то вообще ничего не будет, а если сделают, есть шанс, что будет что-то годное. А если не годное, то просто проигнорь.