Bloodlines 2 "заставит вас почувствовать себя ночным хищником" ©

The Chinese Room и Paradox Interactive поделились новой информацией о своем долгожданном продолжении ролевой игры Vampire The Masquerade Bloodlines 2. Разработчики рассказали про некоторые функции, которые игроки могут ожидать.

Новый пост начинается с описания долгожданного продолжения, в котором говорится: «Bloodlines 2 создана с учетом баланса ролевой игры и приключенческого сюжета». The Chinese Room продолжает писать, как они разрабатывают игру с «захватывающим и богатым сюжетом, который можно ожидать от приключенческой игры, но с ролевым уклоном, позволяющим вам воплотить в жизнь ваши вампирские фантазии».

Bloodlines 2 стремится следовать «первому столпу игры», который заключается в том, чтобы игроки «почувствовали себя вампирами». В сообщении уточняется: «Все, что вы делаете в этой игре, должно заставлять вас чувствовать себя ночным хищником». Когда дело доходит до игрового процесса, разработчик хочет сосредоточиться на опыте вампиров, поскольку существа «недостаточно представлены, особенно как игровые персонажи».

Вместо того, чтобы просто разрабатывать ролевую игру с «тропами», команда «ввела правило, согласно которому небоевой игровой процесс должен быть посвящен тому, что может сделать только вампир». Нечто подобное можно сказать и о бою в Bloodlines 2, поскольку вампир «должен преследовать свою добычу и бесстрашно наносить удары, как хищник», а не прятаться от страха перед врагом. Разработчик называет бой с вампиром «игрой с едой».

The Chinese Room надеется предложить «фантазию уверенности», а не фантазию о силе, давая нам «сверхъестественное преимущество и бессмертие», которые будут поддерживать нас во время игры. Как подробно описано в сообщении разработчика, игроки Bloodlines 2 «должны погрузиться в ощущение себя вампиром».