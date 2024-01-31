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Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 Осень 2024
Экшен, Ужасы, От первого лица
7.9 342 оценки

Представлен новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

butcher69
Новости

Компания Paradox Interactive опубликовала первый геймплейный трейлер игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая будет работать на движке Unreal Engine 5. Этот ролик даст вам представление о новой версии, которую создает The Chinese Room.

В ролике мы видим, как персонаж Фира участвует в бою из грядущего сиквела экшен-РПГ от первого лица, который выйдет осенью 2024 года на PC, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5.

"Геймплей и действие Bloodlines 2 - это своего рода танец", - говорит Алекс Скидмор, креативный директор The Chinese Room. "По мере того как игроки исследуют мир, проникаются атмосферой и делают стратегический выбор, они влияют на свои отношения с окружающими их персонажами. Игроки могут выбрать свою легенду, но мир динамичен, и персонажи будут помнить, как вы к ним относитесь. Подумайте хорошенько и никому не доверяйте".

В ролике мы видим раннюю миссию, в которой Фира проникает на заброшенный склад, чтобы найти подсказки о таинственной метке на руке. Бой, как и следовало ожидать, включает в себя стелс-геймплей и много кровавых действий

Затем нам показывают довольно тревожную сцену, в которой Фира сталкивается с хранителем секретов двора Виллемом. Вам предстоит сделать выбор в диалоге, прежде чем Виллем набросится на вас.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 столкнулась с множеством проблем при разработке. Первая задержка произошла в октябре 2019 года. Затем, в августе 2020 года, Paradox отложила ее во второй раз. А в феврале 2021 года она сообщила, что игра отложена на неопределенный срок. Наконец, в сентябре 2023 года издатель заявил, что игра перешла в руки нового разработчика, стоящих за Everybody's Gone to the Rapture. Таким образом, релиз Bloodlines 2 теперь намечен на осень 2024 года.

14
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Lunersun

Неплохо... для 2011 года.

8
r23dom

вообще то в 2011 игры уже в 60фпс шли, а тут 19фпс

0
UnrealisticGeoffrey

Выглядит криво, но ради приёма ораораора поиграю 100%, как раз и вампиры есть.

3
EndlessInfinity

и время по останавливать!

2
The Ryan

Тоже про ораора муда муда терапию хотел написать

0
cuckold

Полигоны на врагов не завезли.

3
Sprintin

ну не плохо, не смотря на то что преследуют неудачи проект.

главное что бы сюжет хороший был.

2
MaRtKuS

Че за херню, я только что, посмотрел... Мужик орет как баба яга, в конце.

0
evil_capcha

Выглядит не так ужасно. даже любопытно понаблюдать во что это выльется

0
fox nemets

Вполне себе сойдет.....отлично....у ААА студий с триллионами долларов и то похуже в разы получаеться (вспомним Старфилд))))))а тут небольшая студия и так годно получилось....графодрочерам сосать леденец петушок))) кароче очень жду игру эту.. молодцы разрабы чт оне бросили проект как некоторые (deus EX))))

-1
r23dom

а что ты годного увидел?

0
Петр Стрельцов

Столь унылый вампир на стоп кадре, что захотелось подарить ему тёплые носочки чтоб не грустил, аж прямо жаль этого добряка..

-1
Сотонеющий tichka

Былой интерактивностью и не пахнет. Помню какой кайф был шариться по первой хате или в ближайшей больничке

-2
Микола Ларионов

Какой-то Киберпанк 2077 на минималках. И не в лучшую сторону.

-6