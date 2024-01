Представлен новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive опубликовала первый геймплейный трейлер игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая будет работать на движке Unreal Engine 5. Этот ролик даст вам представление о новой версии, которую создает The Chinese Room.

В ролике мы видим, как персонаж Фира участвует в бою из грядущего сиквела экшен-РПГ от первого лица, который выйдет осенью 2024 года на PC, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5.

"Геймплей и действие Bloodlines 2 - это своего рода танец", - говорит Алекс Скидмор, креативный директор The Chinese Room. "По мере того как игроки исследуют мир, проникаются атмосферой и делают стратегический выбор, они влияют на свои отношения с окружающими их персонажами. Игроки могут выбрать свою легенду, но мир динамичен, и персонажи будут помнить, как вы к ним относитесь. Подумайте хорошенько и никому не доверяйте".

В ролике мы видим раннюю миссию, в которой Фира проникает на заброшенный склад, чтобы найти подсказки о таинственной метке на руке. Бой, как и следовало ожидать, включает в себя стелс-геймплей и много кровавых действий

Затем нам показывают довольно тревожную сцену, в которой Фира сталкивается с хранителем секретов двора Виллемом. Вам предстоит сделать выбор в диалоге, прежде чем Виллем набросится на вас.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 столкнулась с множеством проблем при разработке. Первая задержка произошла в октябре 2019 года. Затем, в августе 2020 года, Paradox отложила ее во второй раз. А в феврале 2021 года она сообщила, что игра отложена на неопределенный срок. Наконец, в сентябре 2023 года издатель заявил, что игра перешла в руки нового разработчика, стоящих за Everybody's Gone to the Rapture. Таким образом, релиз Bloodlines 2 теперь намечен на осень 2024 года.