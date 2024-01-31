Представлен новый геймплейный трейлер Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Компания Paradox Interactive опубликовала первый геймплейный трейлер игры Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, которая будет работать на движке Unreal Engine 5. Этот ролик даст вам представление о новой версии, которую создает The Chinese Room.
В ролике мы видим, как персонаж Фира участвует в бою из грядущего сиквела экшен-РПГ от первого лица, который выйдет осенью 2024 года на PC, Xbox Series X и S, а также PlayStation 5.
"Геймплей и действие Bloodlines 2 - это своего рода танец", - говорит Алекс Скидмор, креативный директор The Chinese Room. "По мере того как игроки исследуют мир, проникаются атмосферой и делают стратегический выбор, они влияют на свои отношения с окружающими их персонажами. Игроки могут выбрать свою легенду, но мир динамичен, и персонажи будут помнить, как вы к ним относитесь. Подумайте хорошенько и никому не доверяйте".
В ролике мы видим раннюю миссию, в которой Фира проникает на заброшенный склад, чтобы найти подсказки о таинственной метке на руке. Бой, как и следовало ожидать, включает в себя стелс-геймплей и много кровавых действий
Затем нам показывают довольно тревожную сцену, в которой Фира сталкивается с хранителем секретов двора Виллемом. Вам предстоит сделать выбор в диалоге, прежде чем Виллем набросится на вас.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 столкнулась с множеством проблем при разработке. Первая задержка произошла в октябре 2019 года. Затем, в августе 2020 года, Paradox отложила ее во второй раз. А в феврале 2021 года она сообщила, что игра отложена на неопределенный срок. Наконец, в сентябре 2023 года издатель заявил, что игра перешла в руки нового разработчика, стоящих за Everybody's Gone to the Rapture. Таким образом, релиз Bloodlines 2 теперь намечен на осень 2024 года.
Неплохо... для 2011 года.
вообще то в 2011 игры уже в 60фпс шли, а тут 19фпс
Выглядит криво, но ради приёма ораораора поиграю 100%, как раз и вампиры есть.
и время по останавливать!
Тоже про ораора муда муда терапию хотел написать
Полигоны на врагов не завезли.
ну не плохо, не смотря на то что преследуют неудачи проект.
главное что бы сюжет хороший был.
Че за херню, я только что, посмотрел... Мужик орет как баба яга, в конце.
Выглядит не так ужасно. даже любопытно понаблюдать во что это выльется
Вполне себе сойдет.....отлично....у ААА студий с триллионами долларов и то похуже в разы получаеться (вспомним Старфилд))))))а тут небольшая студия и так годно получилось....графодрочерам сосать леденец петушок))) кароче очень жду игру эту.. молодцы разрабы чт оне бросили проект как некоторые (deus EX))))
а что ты годного увидел?
Столь унылый вампир на стоп кадре, что захотелось подарить ему тёплые носочки чтоб не грустил, аж прямо жаль этого добряка..
Былой интерактивностью и не пахнет. Помню какой кайф был шариться по первой хате или в ближайшей больничке
Какой-то Киберпанк 2077 на минималках. И не в лучшую сторону.