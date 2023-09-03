Кооперативное галактическое приключение Void Crew появится в раннем доступе Steam 7 сентября

Компания Focus Entertainment в сотрудничестве с копенгагенской инди-студией Hutlihut Games объявила о предстоящем запуске в раннем доступе Steam новаторской космической одиссеи: Void Crew. Приготовьтесь к беспрецедентным впечатлениям от совместной игры в космосе 7 сентября 2023 года.
В Void Crew космос становится вашей игровой площадкой, когда вы и ваша команда из 2–4 игроков отправляетесь в дикое космическое путешествие. Побеждайте вражеские фракции пустых в напряженных космических схватках, управляйте своим космическим кораблем с помощью тактильной механики и убедитесь, что все повреждения устранены до того, как корабль развалится.
Плавно меняйте роли и адаптируйте стратегии для достижения успеха: независимо от того, управляете ли вы кораблем или инженерными системами, вы держите поводья своей судьбы. Раскройте свой творческий потенциал и адаптируемость с помощью гибкой ролевой системы игроков и быстрой установки систем на корабле. От управления кораблем до командования экипажем — в ваших руках находится сила формирования вашего опыта. Повысьте свой стиль и мастерство с помощью богатых улучшений персонажа и украсьте свой корабль разнообразными гаджетами, которые перевесят чашу весов в любом межзвездном столкновении.