Кооперативное галактическое приключение Void Crew появится в раннем доступе Steam 7 сентября

Вы и ещё три других смельчака отправляетесь в космическое приключение, чтобы спасти человечество от загадочного врага — Опустошённых.

Путешествуйте по дальнему космосу на лучших кораблях всех времён и выполняйте различные задания, которые заставят вас и ваш экипаж хорошенько потрудиться. Астероидные поля, солнечные вспышки и неудачи товарищей — это ещё не самое страшное. Вас ждут сражения с космическими бандитами и агрессивными инопланетянами.

Помните о том, что командная работа — залог победы. Выберите роль и распределите ответственность между членами экипажа, а если надёжных помощников не хватает, сделайте всё сами… как получится.