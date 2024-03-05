ZBD-04A: неудержимый разведчик добавят в War thunder

Боевая машина пехоты ZBD-04A является самой современной машиной этого класса на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Встречайте новинку высокоранговых боёв War Thunder!

ZBD-04A, лёгкий танк Китая VII ранга

Особенности:

Противотанковые управляемые ракеты

30-мм пушка с подкалиберными снарядами

Тепловизоры командира и наводчика

Хорошая подвижность

Плавает

История:

Спойлер

ZBD-04 с боевым отделением от российских БМП-3 стала разрабатываться в Китае в конце 1990 годов и начала поступать в войска в начале 2000-х. Следующая модель боевой машины пехоты ZBD-04A стала глубокой модернизацией серии ZBD-04, отличалась усиленным бронированием и улучшенной электроникой. Впервые широкой общественности машину представили на параде 2015 года. На сегодняшний день БМП ZBD-04A стоит на вооружении строевых частей и является наиболее современной машиной этого класса в Народно-освободительной армии Китая.

В ближайшем обновлении Alpha Strike Китай получит сразу несколько интереснейших машин. Сегодня расскажем о новой топовой БМП ZBD-04A, которая займёт место в наборах техники для высокоранговых боёв и станет одним из лучших разведчиков в игре!

Опытные командиры танковых сражений War Thunder сразу же заметят знакомый боевой модуль от российской БМП-3 - 100-мм пушка-пусковая установка и спаренная с ней 30-мм автопушка. Действительно, в основе боевого модуля ZBD-04A лежит российская разработка, но отличия кроются внутри. 100-мм пушка может стрелять двумя типами ОФ-снарядов, но её главное преимущество – возможность запуска ПТУР из канала ствола. Всего в бой ZBD-04A может взять до 8 управляемых противотанковых ракет. 30-мм автопушка получила новые, более эффективные ОБПС, которых нет у БМП-3. Спарка этих двух орудий является практически идеальным набором для атак с фланга и тыла! Заметные изменения произошли и в системе управления огнём – командир и наводчик получили современные тепловизоры, которые помогают разглядеть противника в сумерках и в непогоду.

Важным отличием ZBD-04A по сравнению с машинами предыдущего поколения стало усиленное бронирование. Корпус машины выполняется из бронированной стали, в передней проекции корпус ZBD-04A защищён комбинированной бронёй, которая должна держать огонь крупнокалиберных пулемётов и некоторых автопушек. Разумеется, танковые выстрелы такая защита не остановит, но даст шанс противостоять другим БМП и зениткам в рейдах по вражеским тылам.

С усилением бронирования выросла и общая масса машины, но её динамика и максимальная скорость по-прежнему хороши – достаточно высокая тяговооружённость и гусеницы дают возможность свободно чувствовать себя на бездорожье, без проблем преодолевать холмы и неровности. А что ещё нужно разведчику?

Китайская ZBD-04A будет ждать своих командиров в ангарах первого крупного обновления War Thunder 2024 года – идеальный разведчик в топовый сетап техники для танковых сражений станет вашим совсем скоро!