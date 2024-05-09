Код игры Arena Breakout: Infinite украден из Escape from Tarkov

Появилось множество подтверждений о том, что Авторы Arena Breakout: Infinite украли код Escape from Tarkov. Игроки покопались в коде бета версии Arena Breakout: Infinite и оказалось, что код скопирован с Таркова.
В файлах игры прописаны те же названия боссов, паттерны атак и передвижения, что и в Таркове. Также по словам ещё одного читера код в мобильной версии китайского Таркова, также копирует оригинальный Тарков. Несмотря на разные движки Таркова и Arena Breakout: Infinite, в игре есть целые куски кода, взятые из Таркова. Паттерны босса Киллы даже имеют описание на русском языке. Механика Диких также украдена.
При этом многие вспоминают твит от разрабов Таркова про Arena Breakout: Infinite, они обвинили последних в плагиате ещё 25 апреля.
Никита Буянов решил высказаться на фоне скандала с кражей кода Таркова:
Это были тяжёлые пару недель, мы не хотели говорить об этом, но решать вам поддерживать ли игры, которые не только развивают жанр, но и не стесняются копировать то, что уже было сделано. И новая информация, о которой ранее не было известно. Имя Kojaniy (имя всплыло в украденном коде) — это прозвище человека, ставшего прототипом Штурмана, с которого был срисован арт этого босса. Он даже принимал участие в паре наших ранних трансляций в 2015-16 годах. Мы продолжим работать над игрой с ещё большим усердием. До релиза Escape from Tarkov ещё многое предстоит сделать, и ещё больше обещаний сдержать. Некоторые люди обвиняли меня в недальновидности и даже глупости, исходя из последних событий. Но те, кто меня знает, всегда были уверены в моей честности, трудолюбии и заботе обо всех.
Идите на три буквы (суд) и попробуйте посудиться с tencent😁
А вообще, как сказал один гуру: // Павел Оппенгеймер
А где сама игра? В стиме не нашёл // Иван Александрович
АБ на мобилы // Raider Cyberpunk
Что за АБ? Вроде же на ПК анонс был // Иван Александрович
Arena breakout // Raider Cyberpunk
Судя по инфе с Яндекса,игра вышла на ПК,ток в состоянии збт // Raider Cyberpunk
Возмутительно спору нет, но Никиту вообще понесло в последнее время, бабло очень сильно портит человека.
Почему я не удивлён // Олег Шахов