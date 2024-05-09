ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 071 оценка

Код игры Arena Breakout: Infinite украден из Escape from Tarkov

Talendor3
Новости

Появилось множество подтверждений о том, что Авторы Arena Breakout: Infinite украли код Escape from Tarkov. Игроки покопались в коде бета версии Arena Breakout: Infinite и оказалось, что код скопирован с Таркова.

+ ещё 2 картинки

В файлах игры прописаны те же названия боссов, паттерны атак и передвижения, что и в Таркове. Также по словам ещё одного читера код в мобильной версии китайского Таркова, также копирует оригинальный Тарков. Несмотря на разные движки Таркова и Arena Breakout: Infinite, в игре есть целые куски кода, взятые из Таркова. Паттерны босса Киллы даже имеют описание на русском языке. Механика Диких также украдена.

При этом многие вспоминают твит от разрабов Таркова про Arena Breakout: Infinite, они обвинили последних в плагиате ещё 25 апреля.

Никита Буянов решил высказаться на фоне скандала с кражей кода Таркова:

Это были тяжёлые пару недель, мы не хотели говорить об этом, но решать вам поддерживать ли игры, которые не только развивают жанр, но и не стесняются копировать то, что уже было сделано. И новая информация, о которой ранее не было известно. Имя Kojaniy (имя всплыло в украденном коде) — это прозвище человека, ставшего прототипом Штурмана, с которого был срисован арт этого босса. Он даже принимал участие в паре наших ранних трансляций в 2015-16 годах. Мы продолжим работать над игрой с ещё большим усердием. До релиза Escape from Tarkov ещё многое предстоит сделать, и ещё больше обещаний сдержать. Некоторые люди обвиняли меня в недальновидности и даже глупости, исходя из последних событий. Но те, кто меня знает, всегда были уверены в моей честности, трудолюбии и заботе обо всех.
5
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Идите на три буквы (суд) и попробуйте посудиться с tencent😁

А вообще, как сказал один гуру: // Павел Оппенгеймер

2
Пользователь ВКонтакте

А где сама игра? В стиме не нашёл // Иван Александрович

0
Пользователь ВКонтакте

АБ на мобилы // Raider Cyberpunk

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Что за АБ? Вроде же на ПК анонс был // Иван Александрович

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Arena breakout // Raider Cyberpunk

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Судя по инфе с Яндекса,игра вышла на ПК,ток в состоянии збт // Raider Cyberpunk

0
Bambillo132

Возмутительно спору нет, но Никиту вообще понесло в последнее время, бабло очень сильно портит человека.

0
Пользователь ВКонтакте

Почему я не удивлён // Олег Шахов

-1