Новый крупный патч Warhammer 40,000: Rogue Trader исправляет несколько неприятных тупиков

Owlcat Games продолжает работу над Warhammer 40,000: Rogue Trader, на этот раз с патчем, направленным на исправление некоторых неприятных проблем. Патч 1.0.88 содержит множество изменений, в том числе упрощающих проверку навыков по всем направлениям. Следующий крупный патч выйдет где-то в январе 2024 года.
Патч 1.0.88 также исправляет подавляющее большинство неработающих квестов и кат-сцен, которые блокировали прогресс или работали только для определенных вариантов выбора, вносит радикальные изменения в предметы и способности, улучшает оптимизацию и дорабатывает квесты и ответы компаньонов. Сюда входят исправления стабильности системы, рассинхронизации кооператива, неработающих сюжетных квестов, повреждений от оружия и особенно сложной лестницы, которая служила путешествием в один конец для компаньона Космического Волка Ульфара.
Проверки навыков также стали проще во всех отношениях, что полезно для игроков, которые в своих прохождениях полагаются на знания, убеждение или медицинские проверки.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.