Where Winds Meet привлекла 2 миллиона игроков за 24 часа

NetEase отлично разбирается в рынке free-to-play, периодически выпуская один хит за другим, лишь изредка ошибаясь в своих суждениях о том, какие игры будут успешными, а какие — нет. На этот раз мы имеем дело с Where Winds Meet, которая, будучи эксклюзивом для PlayStation 5 и ПК, демонстрирует важность инвестиций в качество, предлагая достойную и честную модель микротранзакций, без откровенного обмана игроков.

Долгожданная игра ворвалась на рынок и мгновенно стала хитом. Разработчики поделились небольшой статистикой, которая ясно показывает, что Genshin Impact есть о чем беспокоиться, поскольку вскоре она может потерять значительное количество игроков в пользу конкурирующих игр. Ниже вы можете увидеть, что китайская компания NetEase может предложить на этот раз.