Where Winds Meet 14.11.2025
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир, Средневековье
7.5 120 оценок

Where Winds Meet привлекла 2 миллиона игроков за 24 часа

monk70 monk70

NetEase отлично разбирается в рынке free-to-play, периодически выпуская один хит за другим, лишь изредка ошибаясь в своих суждениях о том, какие игры будут успешными, а какие — нет. На этот раз мы имеем дело с Where Winds Meet, которая, будучи эксклюзивом для PlayStation 5 и ПК, демонстрирует важность инвестиций в качество, предлагая достойную и честную модель микротранзакций, без откровенного обмана игроков.

Долгожданная игра ворвалась на рынок и мгновенно стала хитом. Разработчики поделились небольшой статистикой, которая ясно показывает, что Genshin Impact есть о чем беспокоиться, поскольку вскоре она может потерять значительное количество игроков в пользу конкурирующих игр. Ниже вы можете увидеть, что китайская компания NetEase может предложить на этот раз.

  • 2 миллиона игроков за 24 часа
  • Пик в Steam: 193 000
  • 7-е место в списке бестселлеров
  • 5-е место в списке самых популярных игр
  • 3-я по популярности игра в PlayStation Store на 7 рынках
  • 77% положительных оценок из почти 10 000 обзоров в Steam
Комментарии:  2
Ваш комментарий
LordInquisitor

Нормальная игра, есть проблемы, но игра все равно выглядит хорошо.

4
Neko-Aheron

Кривая анимация, графика местами тоже, но игра не плохая и гемплей тоже норм.

2