Where Winds Meet привлекла 2 миллиона игроков за 24 часа

NetEase отлично разбирается в рынке free-to-play, периодически выпуская один хит за другим, лишь изредка ошибаясь в своих суждениях о том, какие игры будут успешными, а какие — нет. На этот раз мы имеем дело с Where Winds Meet, которая, будучи эксклюзивом для PlayStation 5 и ПК, демонстрирует важность инвестиций в качество, предлагая достойную и честную модель микротранзакций, без откровенного обмана игроков.
Долгожданная игра ворвалась на рынок и мгновенно стала хитом. Разработчики поделились небольшой статистикой, которая ясно показывает, что Genshin Impact есть о чем беспокоиться, поскольку вскоре она может потерять значительное количество игроков в пользу конкурирующих игр. Ниже вы можете увидеть, что китайская компания NetEase может предложить на этот раз.
- 2 миллиона игроков за 24 часа
- Пик в Steam: 193 000
- 7-е место в списке бестселлеров
- 5-е место в списке самых популярных игр
- 3-я по популярности игра в PlayStation Store на 7 рынках
- 77% положительных оценок из почти 10 000 обзоров в Steam
Нормальная игра, есть проблемы, но игра все равно выглядит хорошо.
Кривая анимация, графика местами тоже, но игра не плохая и гемплей тоже норм.