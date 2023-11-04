WWE 2K23 и Hardspace: Shipbreaker станут главными играми ноябрьского набора Humble Choice

Стала известна линейка игр, запланированных для Humble Choice Bundle на ноябрь 2023 г., и одной из наиболее заметных игр в ней является WWE 2K23.

Хотя полный список игр, которые будут доступны в рамках Humble Choice Bundle в ноябре 2023 года, еще не раскрыт, уже известно, что в него войдут WWE 2K23, Hardspace: Shipbreaker, The Legend of Tianding, Unpacking и еще четыре неизвестные игры. Полный список станет известен вечером 7 ноября

Humble Choice - это ежемесячный сервис подписки, стоимость которого составляет 12 долларов в месяц. Как правило, в набор входят крупные блокбастеры, а в некоторых случаях предлагаются и новинки. К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор