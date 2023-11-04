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WWE 2K23 17.03.2023
7.8 75 оценок

WWE 2K23 и Hardspace: Shipbreaker станут главными играми ноябрьского набора Humble Choice

butcher69
Новости

Стала известна линейка игр, запланированных для Humble Choice Bundle на ноябрь 2023 г., и одной из наиболее заметных игр в ней является WWE 2K23.

Хотя полный список игр, которые будут доступны в рамках Humble Choice Bundle в ноябре 2023 года, еще не раскрыт, уже известно, что в него войдут WWE 2K23, Hardspace: Shipbreaker, The Legend of Tianding, Unpacking и еще четыре неизвестные игры. Полный список станет известен вечером 7 ноября

Humble Choice - это ежемесячный сервис подписки, стоимость которого составляет 12 долларов в месяц. Как правило, в набор входят крупные блокбастеры, а в некоторых случаях предлагаются и новинки. К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести этот набор

3
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Deveron

Русский добавьте уже чудрилы

4
Wolfenstein

wwee этож лгбт+\-/0

1
AlexFullBeast

О, неплохо-неплохо

0
qDan

Искать друзей из СНГ? Скорее сидеров с ПиратБея 🤣

0
Understanding the Truth

В это кто-то ещё играет ?

0
Kamishini1993

Кто будет моим другом из снг? (

0
РикоЧико

Ради хардспейс приобрел бы.

0
VovanVV1982

годно

0