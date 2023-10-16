Ведущий квест-дизайнер Starfield покинул Bethesda и поработает над ролевой игрой от ветеранов Skyrim и Fallout New Vegas

Уилл Шен, ведущий дизайнер квестов Starfield, а также директор по дизайну Bethesda, покидает студию. Шен работал над ролевыми играми Bethesda, начиная с Fallout 3. Шен подтвердил, что он присоединился к команде Something Weird Games, студии, основанной другим бывшим руководителем Bethesda. Теперь в команде компании работает много опытных ветеранов индустрии ролевых игр: бывшие сотрудники BioWare, Bethesda и Obsidian работают в новой студии.
В интервью Game Developer Шен заявил, что его новая роль будет заключаться в том, чтобы преодолеть разрыв между командами дизайнеров и сценаристов студии и помочь игре достичь более целостного видения.
Я думаю, что одна из вещей, которая делает ролевые игры ААА действительно уникальными, — это когда вы чувствуете, что у игры есть какое-то единое направление.
Дебютная игра Something Weird Games - новая ролевая игра под названием Wyrdsong, сочетающая в себе мрачный фэнтезийный сеттинг с реальными мифами и историческими ужасами.
Генеральный директор студии Джефф Гардинер в интервью gamesradar в прошлом году сказал:
Я большой поклонник контрастов, поэтому бывают моменты, когда [игра] более расслабленная, веселая и безмятежная. А бывают моменты ужаса.
Гардинер также сравнил "угрюмую, но веселую" атмосферу игры с миром Fallout, который разрушен, но все еще может заставить вас смеяться.
Напомним, что Bethesda сегодня также вынуждена была попрощаться с Питом Хайнсом.
Какой сеттинг они привратят в г"вно на этот раз?
Давайте будет откровенные. Абсолютно все игры последних лет от гигантов игропрома были загублены дедлайнами и вмешательством менеджеров в разработку, сюжет и другие составляющие игр в которых эти самые менеджеры просто некорректны со своими знаниями. Максимум, что они могут привнести, это пожелания повестки и так далее. В общих чертах.
Все что мы слышим последние годы - нам не хватило времени. Сколько вырезано контента.
Если эта самая команда ветеранов будет иметь ресурсы делать игру столько, сколько они хотят. Мы можем получить конфетку.
Это будет первая игра, которой они заявят о себе. Обосраться они просто не имеют права.
Гадать можно все что угодно, но это разработчики с руками и знаниями.
Смешать их с грязью мы еще успеем.
квест добудь руду ? или подай принеси ? кто душнилово в космосе сделал всех туда на планету Х