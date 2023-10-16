Ведущий квест-дизайнер Starfield покинул Bethesda и поработает над ролевой игрой от ветеранов Skyrim и Fallout New Vegas ©

Уилл Шен, ведущий дизайнер квестов Starfield, а также директор по дизайну Bethesda, покидает студию. Шен работал над ролевыми играми Bethesda, начиная с Fallout 3. Шен подтвердил, что он присоединился к команде Something Weird Games, студии, основанной другим бывшим руководителем Bethesda. Теперь в команде компании работает много опытных ветеранов индустрии ролевых игр: бывшие сотрудники BioWare, Bethesda и Obsidian работают в новой студии.

В интервью Game Developer Шен заявил, что его новая роль будет заключаться в том, чтобы преодолеть разрыв между командами дизайнеров и сценаристов студии и помочь игре достичь более целостного видения.

Я думаю, что одна из вещей, которая делает ролевые игры ААА действительно уникальными, — это когда вы чувствуете, что у игры есть какое-то единое направление.

Дебютная игра Something Weird Games - новая ролевая игра под названием Wyrdsong, сочетающая в себе мрачный фэнтезийный сеттинг с реальными мифами и историческими ужасами.

Генеральный директор студии Джефф Гардинер в интервью gamesradar в прошлом году сказал:

Я большой поклонник контрастов, поэтому бывают моменты, когда [игра] более расслабленная, веселая и безмятежная. А бывают моменты ужаса.

Гардинер также сравнил "угрюмую, но веселую" атмосферу игры с миром Fallout, который разрушен, но все еще может заставить вас смеяться.

Напомним, что Bethesda сегодня также вынуждена была попрощаться с Питом Хайнсом.