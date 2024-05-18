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Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.5 1 048 оценок

Ghost of Tsushima - третий по величине релиз от внутренних студий Sony в Steam

Gruz_
Новости

Вышедшая чуть более суток назад Ghost of Tsushima на PC стала третьим по величине релизом от PlayStation Studios на PC после Spider-Man Remastered и God of War. Игра от Sucker Punch достигла пика в 61 453 игроков на платформе Valve. Эти 61 тысяча пока не дотягивают до 66 и 73 тысяч у Spider-Man и God of War соответственно. Если же учитывать Helldivers 2, то Ghost of Tsushima окажется на четвертом месте, так как игра от Arrowhead стала самым крупным релизом Sony на ПК, пусть и от сторонних разработчиков.

Самурайская игра была хорошо принята игроками в Steam, набрав почти 8 тысяч пользовательских отзывов с 83% одобрения. Одной из главных особенностей Ghost of Tsushima является поддержка последних версий апскейлеров от AMD, Intel и NVIDIA. В игре даже состоялся дебют FSR 3.1, позволяющей комбинировать генератор кадров с апскейлерами DLSS и XeSS.

Недавний слух, исходящий от одного из известных инсайдеров, утверждает, что God of War Ragnarok станет следующей игрой, которую Sony представит на PC, и произойдет это в мае этого года. По совпадению, в этом месяце владелец PlayStation также собирается представить свою новую рыночную стратегию.

Вопрос о том, будет ли представлена God of War Ragnarok, остается открытым, но факт остается фактом: Sony все больше и больше укрепляет свои позиции в области релизов для ПК. Так, менее чем за два месяца на ПК состоялись релизы Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima. И это говорит о многом.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
alexanderfox

Вроде там FSR 3.0 а не 3.1.

2
Gargantua Int

скачиваю игру и выдаёт ошибку 00сх0000142

проц вроде свежий

12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700F 2.10 GHz

0
Heather123

лицуха?

0
VIGITAL1

На райзене все отлично.Бери амуде и не парь мозг.Шутка)

-7
Ellie Williams

i7 4470 никаких ошибок процу лет 12 на секундочку, проц тут не причём, смотри решение в инете

0
KILLA06 VIGITAL1

при чем туту твой срайзан?

0
Гасен

Попробуй.

полностью отключите приложение (откройте диспетчер задач и убедитесь, что отдельные его компоненты не работают);

кликните ПКМ по иконке с утилитой и откройте «Свойства»;

перейдите во вкладку «Совместимость»;

выберите свою операционную систему;

нажмите «Применить» и «ОК

0
JohnTornton

как же продолжает гореть у тех, кто думал, что продажи этой игры провалятся без их бесполезных регионов))

0
borsic

Так хорошо, что продажи есть. на ПК будут продолжать выходить, а так как Сони в 170 странах решила в коммунизм удариться и раздавать свои игры бесплатно посредством торрента все в плюсе.

0
Floww

Я думал это солзлайк, а это дрочильня в открытом мире)) но это приятное разочарование, мне нравится)

0
monk70

https://www.playground.ru/ghost_of_tsushima/news/ghost_of_tsushima_udachno_debyutirovala_v_steam_obognav_obe_chasti_horizon-1699295

0
SERGEY-SP

Ждём одни из нас 2 !Рагнарёк нафиг не упал!Первой части хватило!

0