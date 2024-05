Ghost of Tsushima - третий по величине релиз от внутренних студий Sony в Steam

Вышедшая чуть более суток назад Ghost of Tsushima на PC стала третьим по величине релизом от PlayStation Studios на PC после Spider-Man Remastered и God of War. Игра от Sucker Punch достигла пика в 61 453 игроков на платформе Valve. Эти 61 тысяча пока не дотягивают до 66 и 73 тысяч у Spider-Man и God of War соответственно. Если же учитывать Helldivers 2, то Ghost of Tsushima окажется на четвертом месте, так как игра от Arrowhead стала самым крупным релизом Sony на ПК, пусть и от сторонних разработчиков.

Самурайская игра была хорошо принята игроками в Steam, набрав почти 8 тысяч пользовательских отзывов с 83% одобрения. Одной из главных особенностей Ghost of Tsushima является поддержка последних версий апскейлеров от AMD, Intel и NVIDIA. В игре даже состоялся дебют FSR 3.1, позволяющей комбинировать генератор кадров с апскейлерами DLSS и XeSS.

Недавний слух, исходящий от одного из известных инсайдеров, утверждает, что God of War Ragnarok станет следующей игрой, которую Sony представит на PC, и произойдет это в мае этого года. По совпадению, в этом месяце владелец PlayStation также собирается представить свою новую рыночную стратегию.

Вопрос о том, будет ли представлена God of War Ragnarok, остается открытым, но факт остается фактом: Sony все больше и больше укрепляет свои позиции в области релизов для ПК. Так, менее чем за два месяца на ПК состоялись релизы Horizon Forbidden West и Ghost of Tsushima. И это говорит о многом.