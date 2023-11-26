Космоопера A Long Journey to an Uncertain End выйдет на Nintendo Switch 5 декабря

A Long Journey to an Uncertain End от бывших разработчиков Obsidian и Telltale — это повествовательная приключенческая космическая опера, в которой участвуют необычные члены экипажа, добрые собаки и борьба за то, что правильно во вселенной. Начав свое путешествие на ПК в июне прошлого года, игра теперь отправляется на Nintendo Switch 5 декабря.
A Long Journey to an Uncertain End — это повествовательная космическая опера, в которой вы будете парить по вселенной, собирая неуправляемую команду из эклектичного состава персонажей. Разумные космические корабли были объявлены вне закона на протяжении веков, но вам до сих пор удавалось избежать захвата благодаря вашей команде и голографическому спутнику C.O.R.G.I. Путешествуйте через галактику к Ядру, чтобы встретиться со всем, что ожидает вас и вашу команду, но обязательно внимательно следите за часами, чтобы ваш бывший не догнал вас…
недобибоп какойто