Космоопера A Long Journey to an Uncertain End выйдет на Nintendo Switch 5 декабря

Вы являетесь последним из своего рода — разумным космическим кораблем, который бежит от преследования и пытается выжить в безжалостном космосе. Ваша жизнь — это постоянное приключение, полное опасностей, тайн и неожиданностей.

Вы не одиноки в этом хаосе. Вы можете набрать на борт разнообразных персонажей, которые станут вашей командой и друзьями. Они помогут вам в бою, торговле, дипломатии и других аспектах. Но они также имеют свои собственные мотивы, характеры и секреты, которые могут повлиять на вашу судьбу. Выбирайте своих спутников с умом и заботьтесь о них, ведь они — ваша единственная надежда.

Вы можете исследовать различные планеты и станции, выполнять увлекательные квесты, участвовать в динамичных сражениях и раскрывать загадки вашего происхождения. Ваш выбор определит исход вашего путешествия, которое может быть как счастливым, так и трагическим.